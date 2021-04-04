الخطوط الجوية العراقية تدشن خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي

بغداد (صدى):
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن تدشين خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو.
وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، توجه اليوم على رأس وفد وزاري إلى دولة الامارات في زيارة رسمية، وفقًا لقناة " العربية ".
وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادماً من المملكة بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد من خلالها عدداً من الاتفاقيات في شتى المجالات.
وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.
وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع المملكة لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.