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الخطوط الجوية العراقية تدشن خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي

Time منذ ساعة
Views 1689
الخطوط الجوية العراقية تدشن خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي

بغداد (صدى):
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن تدشين خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو.

وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، توجه اليوم على رأس وفد وزاري إلى دولة الامارات في زيارة رسمية، وفقًا لقناة " العربية ".

وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادماً من المملكة بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد من خلالها عدداً من الاتفاقيات في شتى المجالات.

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع المملكة لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

العراق
المملكة
الإمارات
الخطوط الجوية العراقية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
مطر الاسود
اذا كانت هذي تخطف القلوب بجمالها كما زعمتم فحتما مقاييس الجمال في هذا العالم وصلت الى الحضيض
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك فقد وقفت على جسر مماثل في مدينة كاردف اتأمل الطبيعة والمناظر المحيطة بانتظار زميلة لي ذهبت لشراء بعض الاشياء من مكان قريب فتجمع المارة وظن البعض اني مقدم على الانتحار وبذلو جهودا في محاولة اقناعي وتهدئتي وان الحياة حلوة وجميلة الحقيقة اعجبني الموقف وسقت فيها الى ان جائت زميلتي فاخذت بيدها وسرنا وكأن شيئا لم يحدث بامكانك ان تتصور غضب البعض من الموقف وضحك اخرين حتى سقطو على الارض من الضحك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..

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