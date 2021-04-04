إلزام "أوبر" بدفع مليون دولار لراكبة كفيفة

وكالات (صدى):
ألزمت محكمة أمريكية، شركة أوبر بدفع 1.1 مليون دولار تعويضًا لراكبة كفيفة، بعدما رفض سائقوها ركوبها 14 مرة في ولاية سان فرانسيسكو.
وكانت السيدة العمياء فد رغعت دعوة ضد شركة أوبر في عام 2018، كما أوضحت فيها أن السائقين كانوا إما يمتنعون عن مساعدتها أو يضايقونها بسبب عدم رغبتهم في نقل كلبها الذي تستعمله كدليل معها.
أشارت في الدعوى، إلى أنه وفي ذات يوم ونتيجة لتصرفهم تُركت عالقة في وقت متأخر من الليل مما جعلها تتأخر عن عملها ما أدى إلى طردها في نهاية المطاف,
وكانت “أوبر” امتنعت بداية من الدفع، موضحة أنها غير مسؤولة عن سلوك سائقيها، إلا أنها قررت فيما بعد ذلك تقديم مبلغ 1.1 مليون دولار للسيدة.