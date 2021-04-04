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إلزام "أوبر" بدفع مليون دولار لراكبة كفيفة

Time منذ ساعة
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إلزام "أوبر" بدفع مليون دولار لراكبة كفيفة

وكالات (صدى):
ألزمت محكمة أمريكية، شركة ‏‎‎أوبر بدفع 1.1 ‏مليون دولار تعويضًا ‎‎لراكبة كفيفة، بعدما رفض سائقوها ركوبها 14 مرة في ولاية سان فرانسيسكو.

وكانت السيدة العمياء فد رغعت دعوة ضد شركة أوبر في عام 2018، كما أوضحت فيها أن السائقين كانوا إما يمتنعون عن مساعدتها أو يضايقونها بسبب عدم رغبتهم في نقل كلبها الذي تستعمله كدليل معها.

أشارت في الدعوى، إلى أنه وفي ذات يوم ونتيجة لتصرفهم تُركت عالقة في وقت متأخر من الليل مما جعلها تتأخر عن عملها ما أدى إلى طردها في نهاية المطاف,

وكانت “أوبر” امتنعت بداية من الدفع، موضحة أنها غير مسؤولة عن سلوك سائقيها، إلا أنها قررت فيما بعد ذلك تقديم مبلغ 1.1 مليون دولار للسيدة.

 

أوبر
كفيفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
مطر الاسود
اذا كانت هذي تخطف القلوب بجمالها كما زعمتم فحتما مقاييس الجمال في هذا العالم وصلت الى الحضيض
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك فقد وقفت على جسر مماثل في مدينة كاردف اتأمل الطبيعة والمناظر المحيطة بانتظار زميلة لي ذهبت لشراء بعض الاشياء من مكان قريب فتجمع المارة وظن البعض اني مقدم على الانتحار وبذلو جهودا في محاولة اقناعي وتهدئتي وان الحياة حلوة وجميلة الحقيقة اعجبني الموقف وسقت فيها الى ان جائت زميلتي فاخذت بيدها وسرنا وكأن شيئا لم يحدث بامكانك ان تتصور غضب البعض من الموقف وضحك اخرين حتى سقطو على الارض من الضحك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..

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