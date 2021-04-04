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طفل فلبيني مستمتع ببحر الخُبَر في السبعينيات الميلادية

Time منذ 57 دقيقة
Views 1168
طفل فلبيني مستمتع ببحر الخُبَر في السبعينيات الميلادية

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
عقبالنا ان شاءالله
السامرالحربي
عليكم بالأسواق ماهو إقفال لكن تنظيم بسياسة العدد المحدود ، المطاعم المقاهي طلبات خارجية فقط ، منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الممشى مشي فقط ما فيه جلسة، الحدائق العامة جسلة محدودة لأفراد الأسرة فقط "يعني تجمعات خالاتي وعماتي ما فيه ، لا تنسون رمضان على الأبواب وتكثر التجمعات فيه في الأسواق وفي كل مكان خصوصاً محلات البيع والشراء ، تكفون المساجد لا تقربوها نريد صلاة التراويح والتهجد فيها ..نسأل الله العافية والسلامة ..
؟؟
الكل يذهب عنك إلا عملك في الدنيا سواء متابعين او معجبين لاتغرك الدنيا
الملل
انا عديتها١٣ طعنه
faeiz1122
أكيد مطعم بروستد نصراوي ماعليك شرها ههههه هذا ان دل يدل على احترافية البلطان حارق البعض ومسبب لهم الجنان يالتوفيق للاعب والشباب بعيداً عن المرضى

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