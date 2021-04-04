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هدوء في الشارع الأردني ومواصلة التحقيقات مع المعتقلين

Time منذ 52 دقيقة
Views 1884
هدوء في الشارع الأردني ومواصلة التحقيقات مع المعتقلين

عمان (صدى):
أكدت مصادر أن الأوضاع في الشارع الأردني هادئة، والتحقيقات مستمرة مع المعتقلين ‎،بحسب العربية.

كان رئيس هيئة الأركان الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد أن التحقيقات مستمرة وسيكشف عن نتائجها بكل شفافية، وأن كل الإجراءات تمت في إطار القانون، نافياً صحة ما نُشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.

وأضاف الحنيطي، في بيانٍ اليوم، إنه طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وأسار إلى أن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، وأكد أنه لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على أي اعتبار.

المعتقلين
الشارع الأردني
هيئة الأركان الأردنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
عقبالنا ان شاءالله
السامرالحربي
عليكم بالأسواق ماهو إقفال لكن تنظيم بسياسة العدد المحدود ، المطاعم المقاهي طلبات خارجية فقط ، منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الممشى مشي فقط ما فيه جلسة، الحدائق العامة جسلة محدودة لأفراد الأسرة فقط "يعني تجمعات خالاتي وعماتي ما فيه ، لا تنسون رمضان على الأبواب وتكثر التجمعات فيه في الأسواق وفي كل مكان خصوصاً محلات البيع والشراء ، تكفون المساجد لا تقربوها نريد صلاة التراويح والتهجد فيها ..نسأل الله العافية والسلامة ..
؟؟
الكل يذهب عنك إلا عملك في الدنيا سواء متابعين او معجبين لاتغرك الدنيا
الملل
انا عديتها١٣ طعنه
faeiz1122
أكيد مطعم بروستد نصراوي ماعليك شرها ههههه هذا ان دل يدل على احترافية البلطان حارق البعض ومسبب لهم الجنان يالتوفيق للاعب والشباب بعيداً عن المرضى

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