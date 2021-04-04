هدوء في الشارع الأردني ومواصلة التحقيقات مع المعتقلين

عمان (صدى):
أكدت مصادر أن الأوضاع في الشارع الأردني هادئة، والتحقيقات مستمرة مع المعتقلين ،بحسب العربية.
كان رئيس هيئة الأركان الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد أن التحقيقات مستمرة وسيكشف عن نتائجها بكل شفافية، وأن كل الإجراءات تمت في إطار القانون، نافياً صحة ما نُشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.
وأضاف الحنيطي، في بيانٍ اليوم، إنه طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
وأسار إلى أن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، وأكد أنه لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على أي اعتبار.