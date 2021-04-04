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ضمانات قوية لزيادة الصكوك المدعومة بالرهن العقاري

Time منذ ساعة
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ضمانات قوية لزيادة الصكوك المدعومة بالرهن العقاري

الرياض (صدى):
كشف تقرير اقتصادي عن ضمانات قوية بالسوق المحلي لزيادة الصكوك المدعومة بالرهون العقارية وتعزيز السيولة المالية اللازمة لتمويل الصناديق العقارية في البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية للاستمرار في التمويل.

وأوضح التقرير أن معدلات الضمانات على الإقراض العقاري عالية وتشمل ضمان البيت المرهون ورواتب الموظفين المودعة لدى البنوك وقيمة العقار السوقية والسداد والاستقطاع من الراتب والملاءة المالية للفرد، وفقًا لـ" الوطن".

بالإضافة إلى مستوى دخل الفرد والتمويل المسؤول المتعلق بالسجل الائتماني للشخص المقترض، مؤكدا أن اصدار الصكوك يتطلب حساب دقيق لمخاطر الاقتراض، وأن يكون لدى البنوك والجهات التمويلية التي تريد التصكيك مخصص ائتماني عالٍ لتغطية التعثر المحتمل.

 

عقارات
صكوك
الرهن العقاري

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
عقبالنا ان شاءالله
السامرالحربي
عليكم بالأسواق ماهو إقفال لكن تنظيم بسياسة العدد المحدود ، المطاعم المقاهي طلبات خارجية فقط ، منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الممشى مشي فقط ما فيه جلسة، الحدائق العامة جسلة محدودة لأفراد الأسرة فقط "يعني تجمعات خالاتي وعماتي ما فيه ، لا تنسون رمضان على الأبواب وتكثر التجمعات فيه في الأسواق وفي كل مكان خصوصاً محلات البيع والشراء ، تكفون المساجد لا تقربوها نريد صلاة التراويح والتهجد فيها ..نسأل الله العافية والسلامة ..
؟؟
الكل يذهب عنك إلا عملك في الدنيا سواء متابعين او معجبين لاتغرك الدنيا
الملل
انا عديتها١٣ طعنه
faeiz1122
أكيد مطعم بروستد نصراوي ماعليك شرها ههههه هذا ان دل يدل على احترافية البلطان حارق البعض ومسبب لهم الجنان يالتوفيق للاعب والشباب بعيداً عن المرضى

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