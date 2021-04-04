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تسريب بيانات ملايين من مستخدمي فيسبوك

Time منذ ساعة
Views 1799
تسريب بيانات ملايين من مستخدمي فيسبوك

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع فيسبوك تعرضت لتسريب أرقام هواتف وبيانات شخصية، حيث تم نشر البيانات بما في ذلك أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والموقع وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات السيرة الذاتية عبر الإنترنت في منتدى قرصنة منخفض المستوى.

وتعد البيانات التي تم عرضها هي معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و 11 مليون في المملكة المتحدة، و 6 ملايين في الهند.

وكشف باحثون أمنيون، إنه على الرغم من أن هذه البيانات "عمرها بضع سنوات"، إلا أنه يمكن للقراصنة استخدامها لانتحال شخصية الناس وارتكاب عمليات احتيال، لكن المتحدثة باسم فيسبوك، ليلي شيبرد، قالت: "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019. لقد وجدنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس 2019".

 

فيسبوك
تسريبات

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
عقبالنا ان شاءالله
السامرالحربي
عليكم بالأسواق ماهو إقفال لكن تنظيم بسياسة العدد المحدود ، المطاعم المقاهي طلبات خارجية فقط ، منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الممشى مشي فقط ما فيه جلسة، الحدائق العامة جسلة محدودة لأفراد الأسرة فقط "يعني تجمعات خالاتي وعماتي ما فيه ، لا تنسون رمضان على الأبواب وتكثر التجمعات فيه في الأسواق وفي كل مكان خصوصاً محلات البيع والشراء ، تكفون المساجد لا تقربوها نريد صلاة التراويح والتهجد فيها ..نسأل الله العافية والسلامة ..
؟؟
الكل يذهب عنك إلا عملك في الدنيا سواء متابعين او معجبين لاتغرك الدنيا
الملل
انا عديتها١٣ طعنه
faeiz1122
أكيد مطعم بروستد نصراوي ماعليك شرها ههههه هذا ان دل يدل على احترافية البلطان حارق البعض ومسبب لهم الجنان يالتوفيق للاعب والشباب بعيداً عن المرضى

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