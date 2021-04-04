تسريب بيانات ملايين من مستخدمي فيسبوك

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع فيسبوك تعرضت لتسريب أرقام هواتف وبيانات شخصية، حيث تم نشر البيانات بما في ذلك أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والموقع وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات السيرة الذاتية عبر الإنترنت في منتدى قرصنة منخفض المستوى.
وتعد البيانات التي تم عرضها هي معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و 11 مليون في المملكة المتحدة، و 6 ملايين في الهند.
وكشف باحثون أمنيون، إنه على الرغم من أن هذه البيانات "عمرها بضع سنوات"، إلا أنه يمكن للقراصنة استخدامها لانتحال شخصية الناس وارتكاب عمليات احتيال، لكن المتحدثة باسم فيسبوك، ليلي شيبرد، قالت: "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019. لقد وجدنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس 2019".