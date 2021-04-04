وزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 28 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.
وأوضحت الوزارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري ثانٍ – للنساء Administrative Assistant II – جدة، مساعد إداري ثالث – للنساء Administrative Assistant III – جدة، مساعد إداري أول – للنساء Administrative Assistant I – جدة، استشاري طب الأورام Consultant Oncology – المدينة المنورة.
وتشمل استشاري أمراض الدم Consultant Hematology – المدينة المنورة، مشرف مختبر الأورام الجزيئية Supervisor Laboratory – Molecular Oncology – جدة، مساعد استشاري طب الطوارئ، Assistant Consultant Emergency Medicine – المدينة المنورة، ممرض أول اختصاصي ب Staff Nurse I Specialty – B – جدة، ممرض أول Staff Nurse – عدد 20 – جدة.
ويعد من ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية) مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز امتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية، بينما التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: هنا