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وزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1455
وزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 28 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.

وأوضحت الوزارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري ثانٍ – للنساء Administrative Assistant II – جدة، مساعد إداري ثالث – للنساء Administrative Assistant III – جدة، مساعد إداري أول – للنساء Administrative Assistant I – جدة، استشاري طب الأورام Consultant Oncology – المدينة المنورة.

وتشمل استشاري أمراض الدم Consultant Hematology – المدينة المنورة، مشرف مختبر الأورام الجزيئية Supervisor Laboratory – Molecular Oncology – جدة، مساعد استشاري طب الطوارئ، Assistant Consultant Emergency Medicine – المدينة المنورة، ممرض أول اختصاصي ب Staff Nurse I Specialty – B – جدة، ممرض أول Staff Nurse – عدد 20 – جدة.

ويعد من ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية) مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز امتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية، بينما التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: هنا 

 

 

وظائف
وزارة الحرس الوطني

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسافات
كفانا الله شرك وشر أمثالك من المتلونين .. اليوتيوب يشهد عليك فيما فعلت وتفعل ثم تأتينا لتتقمص دور الناصح الأمين !! ياقرني الدعوة إلى الله لها أهلها ممن يدعون إلى الله على بصيرة لا يرجون إلا وجهه وأنت وأمثالك من المتناقضين باتت بضاعتكم مزجاة وانتم توهمون أنفسكم بانكم تحسنون صنعا !! حسبنا الله على من جعل الدين مطية لأهوائه وما أكثرهم .. والحمد لله الذي أراحنا من العريفي فلطالما كان حريصا على الفتن والاستخفاف بعقول الناس حتى اصبح معروفا بشيخ الشفة ولست عنه ببعيد .
ابو سعود
اكيد المكيفات اللي شغالة طول اليوم 4 غرف و 5 غرف بتجي الفاتورة اعلى حاول الاقتصاد قدر الامكان وفي طرق كثيره بس الواحد يفكر شوي ويوصي غيره بالبيت والله المستعان .
سلطان
نسأل الله لك الشفا والعافية والله أنك بطل من أبطال الحرب على المجوس وأتباعهم في اليمن وقدمت الكثير من التضحيات وأن تجوب مواقع القتال مع الأبطال فنسأل الله لك الأجر والعافية وأن يشفيك وأن تعود بطلاً كما عهدناك
ابو مصرقع البدوي الرحال
تبرع لي بمليون تكفى هههه
kkkk
يستهبل

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