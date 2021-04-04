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محمد نور يتلقى عرض من شركة عالمية بشأن حفل اعتزاله

Time منذ 32 دقيقة
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محمد نور يتلقى عرض من شركة عالمية بشأن حفل اعتزاله

ماجد محمد (صدى):
بدأ نجم الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، في التجهيز لمباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر إن محمد نور تلقى عرضًا من إحدى الشركات المتخصصة لرعاية الحفل بكل تفاصيله، وبدأت المفاوضات بين الطرفين ولكنها في مراحلها الأولية، مبينة أن الشركة قدمت عرضًا مبهرًا لنور بإقامة حفل اعتزال غير مسبوق يتضمن تفاصيل جديدة وبأسلوب عصري حديث، وفقًا لصحيفة "المدينة".

وقالت المصادر أن الشركة راعت في عرضها أن يكون الحفل لائقًا بتاريخ قائد الاتحاد وصاحب الإنجازات الفريدة محليًا وعربيًا وآسيويًا، مشيرة إلى أن الحفل يهدف إلى تسليط الضوء على جوانب ستكون مفاجأة للجماهير الرياضية.

وأضافت المصادر أن الحفل لن يكون تقليديًا بيوم واحد ومباراة فقط، بل سيمتد إلى عدة أيام، يغطي المسيرة البطولية لنور، لافتة إلى أن من الأمور المتفق عليها أن حفل الاعتزال سيكون بعد عودة الجماهير للمدرجات بنسبة 100% على أن يتحدد الموعد النهائي للاعتزال في وقت لاحق.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات بين نور وأشخاص ذوي صلة مختصين بهذه الجوانب من جهة، والشركة من جهة أخرى، تتواصل لوضع الخطوط العريضة قبل استكمال كل التفاصيل.

محمد نور
شركة عالمية
حفل إعتزال

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مسافات
كفانا الله شرك وشر أمثالك من المتلونين .. اليوتيوب يشهد عليك فيما فعلت وتفعل ثم تأتينا لتتقمص دور الناصح الأمين !! ياقرني الدعوة إلى الله لها أهلها ممن يدعون إلى الله على بصيرة لا يرجون إلا وجهه وأنت وأمثالك من المتناقضين باتت بضاعتكم مزجاة وانتم توهمون أنفسكم بانكم تحسنون صنعا !! حسبنا الله على من جعل الدين مطية لأهوائه وما أكثرهم .. والحمد لله الذي أراحنا من العريفي فلطالما كان حريصا على الفتن والاستخفاف بعقول الناس حتى اصبح معروفا بشيخ الشفة ولست عنه ببعيد .
ابو سعود
اكيد المكيفات اللي شغالة طول اليوم 4 غرف و 5 غرف بتجي الفاتورة اعلى حاول الاقتصاد قدر الامكان وفي طرق كثيره بس الواحد يفكر شوي ويوصي غيره بالبيت والله المستعان .
سلطان
نسأل الله لك الشفا والعافية والله أنك بطل من أبطال الحرب على المجوس وأتباعهم في اليمن وقدمت الكثير من التضحيات وأن تجوب مواقع القتال مع الأبطال فنسأل الله لك الأجر والعافية وأن يشفيك وأن تعود بطلاً كما عهدناك
ابو مصرقع البدوي الرحال
تبرع لي بمليون تكفى هههه
kkkk
يستهبل

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