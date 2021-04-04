محمد نور يتلقى عرض من شركة عالمية بشأن حفل اعتزاله

ماجد محمد (صدى):
بدأ نجم الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، في التجهيز لمباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر إن محمد نور تلقى عرضًا من إحدى الشركات المتخصصة لرعاية الحفل بكل تفاصيله، وبدأت المفاوضات بين الطرفين ولكنها في مراحلها الأولية، مبينة أن الشركة قدمت عرضًا مبهرًا لنور بإقامة حفل اعتزال غير مسبوق يتضمن تفاصيل جديدة وبأسلوب عصري حديث، وفقًا لصحيفة "المدينة".
وقالت المصادر أن الشركة راعت في عرضها أن يكون الحفل لائقًا بتاريخ قائد الاتحاد وصاحب الإنجازات الفريدة محليًا وعربيًا وآسيويًا، مشيرة إلى أن الحفل يهدف إلى تسليط الضوء على جوانب ستكون مفاجأة للجماهير الرياضية.
وأضافت المصادر أن الحفل لن يكون تقليديًا بيوم واحد ومباراة فقط، بل سيمتد إلى عدة أيام، يغطي المسيرة البطولية لنور، لافتة إلى أن من الأمور المتفق عليها أن حفل الاعتزال سيكون بعد عودة الجماهير للمدرجات بنسبة 100% على أن يتحدد الموعد النهائي للاعتزال في وقت لاحق.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات بين نور وأشخاص ذوي صلة مختصين بهذه الجوانب من جهة، والشركة من جهة أخرى، تتواصل لوضع الخطوط العريضة قبل استكمال كل التفاصيل.