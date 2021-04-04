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الموارد البشرية تحدد شروط جديدة لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي للأسرة

Time منذ 41 دقيقة
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الموارد البشرية تحدد شروط جديدة لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي للأسرة

الرياض (صدى):
​حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطا جديدة لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي للأسرة ضمن اللائحة التنفيذية المزمع تطبيقها قريبا.

وأوضحت الوزارة أنه لاستمرار صرف المعاش للأسرة لابد من إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشر عامًا بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة – بحسب حالة التابع – والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي، ويكون العائل مسؤولًا عن التزام الأسرة بهذا الشرط.

كما اشترطت الموارد البشرية أخذ الأطفال التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال في أوقاتها، وكذلك إجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولجميع أفراد الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.​

وفي حال عدم وفاء أحد أفراد الأسرة بالالتزامات على الوزارة إنذار المستفيد بضرورة وفائه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإنذار.

تطبق على المستفيد المخالف بعد انقضاء فترة الإنذار؛ العقوبات الآتية:

عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى: خصم المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة لمدة ثلاثة أشهر.

عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية: خصم المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة لمدة اثني عشر شهرًا.

عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة: إيقاف صرف المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة.

ولا يحق للمستفيد المخالف في حال ثبوت المخالفة المشار إليها تقديم بلاغات للوزارة ضد العائل مستندًا على النظام، وفي حال ثبوت المخالفة المشارة على المستقل، فيتم إيقاف صرف المعاش لمدة ثلاثة أشهر عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى، ولمدة اثني عشر شهراً عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية، ونهائيًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة.

ويُحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة في حال ثبوت مخالفة على من يعول التابعين جميعهم دون سن الثامنة عشرة عامًا؛ بعد خصم قيمة الزيادة المقررة لتابع واحد فقط؛ وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى، ولا تزيد على اثني عشر شهرًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية، ونهائيًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة.

في حال ثبوت المخالفة على العائل للمرة الثالثة ولدى الأسرة تابع بالغ، يُعين التابع البالغ كعائل بديل للأسرة ويتم احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش بناءً على ذلك.

الضمان الاجتماعي
الموارد البشرية
أفراد الأسرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسافات
كفانا الله شرك وشر أمثالك من المتلونين .. اليوتيوب يشهد عليك فيما فعلت وتفعل ثم تأتينا لتتقمص دور الناصح الأمين !! ياقرني الدعوة إلى الله لها أهلها ممن يدعون إلى الله على بصيرة لا يرجون إلا وجهه وأنت وأمثالك من المتناقضين باتت بضاعتكم مزجاة وانتم توهمون أنفسكم بانكم تحسنون صنعا !! حسبنا الله على من جعل الدين مطية لأهوائه وما أكثرهم .. والحمد لله الذي أراحنا من العريفي فلطالما كان حريصا على الفتن والاستخفاف بعقول الناس حتى اصبح معروفا بشيخ الشفة ولست عنه ببعيد .
ابو سعود
اكيد المكيفات اللي شغالة طول اليوم 4 غرف و 5 غرف بتجي الفاتورة اعلى حاول الاقتصاد قدر الامكان وفي طرق كثيره بس الواحد يفكر شوي ويوصي غيره بالبيت والله المستعان .
سلطان
نسأل الله لك الشفا والعافية والله أنك بطل من أبطال الحرب على المجوس وأتباعهم في اليمن وقدمت الكثير من التضحيات وأن تجوب مواقع القتال مع الأبطال فنسأل الله لك الأجر والعافية وأن يشفيك وأن تعود بطلاً كما عهدناك
ابو مصرقع البدوي الرحال
تبرع لي بمليون تكفى هههه
kkkk
يستهبل

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