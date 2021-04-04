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الصحة تخصص شركة لرصد المشكلات على مواقع التواصل

Time منذ ساعة
Views 1700
الصحة تخصص شركة لرصد المشكلات على مواقع التواصل

الرياض (صدى):
تخطط وزارة الصحة لإسناد مهام تشغيل وإدارة مراكز الاتصال الخاصة بالوزارة التي تخدم مستفيديها إلى شركة متخصصة، تتولى استقبال الاتصالات والشكاوى والرد عليها.

وتهدف الوزارة إلى تفعيل وتشغيل وتطوير آليات وقنوات التواصل التفاعلية مع مستفيديها، من خلال توفير وتشغيل خدمات مراكز الاتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عاليتين لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والمستفيدين, وفقًا لـ" الوطن ".

ويمكن من خلالها الاطلاع على تفاصيل المبادرات التي تقدمها الوزارة وكذلك تقديم طلباتهم أو استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خلال قنوات التواصل التفاعلية المختلفة.

بالإضافة إلى إمكانية رصد ما يتداوله المستفيدون في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة.

 

وزارة الصحة
الصحة
الاتصالات
مواقع التواصل
الشكاوى
المشكلات

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسافات
كفانا الله شرك وشر أمثالك من المتلونين .. اليوتيوب يشهد عليك فيما فعلت وتفعل ثم تأتينا لتتقمص دور الناصح الأمين !! ياقرني الدعوة إلى الله لها أهلها ممن يدعون إلى الله على بصيرة لا يرجون إلا وجهه وأنت وأمثالك من المتناقضين باتت بضاعتكم مزجاة وانتم توهمون أنفسكم بانكم تحسنون صنعا !! حسبنا الله على من جعل الدين مطية لأهوائه وما أكثرهم .. والحمد لله الذي أراحنا من العريفي فلطالما كان حريصا على الفتن والاستخفاف بعقول الناس حتى اصبح معروفا بشيخ الشفة ولست عنه ببعيد .
ابو سعود
اكيد المكيفات اللي شغالة طول اليوم 4 غرف و 5 غرف بتجي الفاتورة اعلى حاول الاقتصاد قدر الامكان وفي طرق كثيره بس الواحد يفكر شوي ويوصي غيره بالبيت والله المستعان .
سلطان
نسأل الله لك الشفا والعافية والله أنك بطل من أبطال الحرب على المجوس وأتباعهم في اليمن وقدمت الكثير من التضحيات وأن تجوب مواقع القتال مع الأبطال فنسأل الله لك الأجر والعافية وأن يشفيك وأن تعود بطلاً كما عهدناك
ابو مصرقع البدوي الرحال
تبرع لي بمليون تكفى هههه
kkkk
يستهبل

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