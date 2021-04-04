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تحديد موعد مبدئي لإقامة نهائي كأس السوبر وختام بطولة الدوري

Time منذ ساعة
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تحديد موعد مبدئي لإقامة نهائي كأس السوبر وختام بطولة الدوري

نواف السالم (صدى):
أوضحت مصادر أنه تم تحديد موعد مبدئي لإقامة نهائي كأس السوبر، كما تم تحديد موعد ختام بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر أنه تقرر تحديد الثامن من يناير عام 2022 موعداً لإقامة نهائي كأس السوبر، فيما قررت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين تحديد يوم الـ 28 من شهر مايو المقبل لختام بطولة الدوري،وفقاً لـ "الرياضية".

وأضافت لجنة المسابقات ستناقش بعد غد الثلاثاء، روزنامة الموسم الجديد الذي تحدد موعد الـ 12 من شهر أغسطس لانطلاقه، حيث ستجتمع بممثلي الأندية مع إدارة المنتخب والاتحاد السعودي لكرة القدم.

لجنة المسابقات
نهائى كأس السوبر
ختام بطولة الدوري

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كفانا الله شرك وشر أمثالك من المتلونين .. اليوتيوب يشهد عليك فيما فعلت وتفعل ثم تأتينا لتتقمص دور الناصح الأمين !! ياقرني الدعوة إلى الله لها أهلها ممن يدعون إلى الله على بصيرة لا يرجون إلا وجهه وأنت وأمثالك من المتناقضين باتت بضاعتكم مزجاة وانتم توهمون أنفسكم بانكم تحسنون صنعا !! حسبنا الله على من جعل الدين مطية لأهوائه وما أكثرهم .. والحمد لله الذي أراحنا من العريفي فلطالما كان حريصا على الفتن والاستخفاف بعقول الناس حتى اصبح معروفا بشيخ الشفة ولست عنه ببعيد .
ابو سعود
اكيد المكيفات اللي شغالة طول اليوم 4 غرف و 5 غرف بتجي الفاتورة اعلى حاول الاقتصاد قدر الامكان وفي طرق كثيره بس الواحد يفكر شوي ويوصي غيره بالبيت والله المستعان .
سلطان
نسأل الله لك الشفا والعافية والله أنك بطل من أبطال الحرب على المجوس وأتباعهم في اليمن وقدمت الكثير من التضحيات وأن تجوب مواقع القتال مع الأبطال فنسأل الله لك الأجر والعافية وأن يشفيك وأن تعود بطلاً كما عهدناك
ابو مصرقع البدوي الرحال
تبرع لي بمليون تكفى هههه
kkkk
يستهبل

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