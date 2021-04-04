تحديد موعد مبدئي لإقامة نهائي كأس السوبر وختام بطولة الدوري

نواف السالم (صدى):
أوضحت مصادر أنه تم تحديد موعد مبدئي لإقامة نهائي كأس السوبر، كما تم تحديد موعد ختام بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر أنه تقرر تحديد الثامن من يناير عام 2022 موعداً لإقامة نهائي كأس السوبر، فيما قررت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين تحديد يوم الـ 28 من شهر مايو المقبل لختام بطولة الدوري،وفقاً لـ "الرياضية".
وأضافت لجنة المسابقات ستناقش بعد غد الثلاثاء، روزنامة الموسم الجديد الذي تحدد موعد الـ 12 من شهر أغسطس لانطلاقه، حيث ستجتمع بممثلي الأندية مع إدارة المنتخب والاتحاد السعودي لكرة القدم.