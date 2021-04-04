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سر "الأطباق البلورية" في موكب المومياوات الملكية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1467
سر "الأطباق البلورية" في موكب المومياوات الملكية

القاهرة (صدى):
شهد موكب نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير بالقاهرة إلى متحف الحضارة ظهور بعض الأشخاص يحملون أطباق بلورية، وهو الأمر الذي أثار تساؤل البعض عن سر حملها.

وكشف الباحث الأثري عماد مهدي عن سبب ظهور تلك الأطباق البلورية، خلال الموكب، موضحا أنها كانت تمثيل لقرص الشمس رع.

وأوضح أن الأطباق المضيئة، ترمز إلى" قرص الشمس رع، الذي يشع نوره لينير الظلام، وذلك سبب ظهوره بشكل يشبه البلورة المضيئة ".

وأضاف: "كان القدماء يستخدمونه اعتقادًا مهم أنه ينير الطريق أمام موكب الملوك كرمز لنور الشمس التي تشرق على مصر، فهي رمزية تدل على أن الحضارة المصرية تنير العالم بعبقرية المصريون القدماء".

وتابع: "الشمس في معتقد المصري القديم، هي التي تنير وتمده بالحياة فشروق الشمس تعني ميلاد جديد وغروب الشمس يعنى الموت ".

مصر
موكب المومياوات الملكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو أسامة
الله يجمع لك بين الأجر والعافية
ابو وليد
شيل المكياج يطلع لك حسنين على طول
خالدولد اللسيب
كفو
الوفا طبعي
هو صحيح انه متهور ومعرض حياته والآخرين للخطر... بس إللي مصور المقطع يجتهد ويركز ويصور الله لايهينه على اصحاب الشحنات( التريلات+الوايتات+شاحنات البلديه)بالذات جده طريق الحرمين(الخط السريع) وبالتحديد(١٢-ه)صباحا اقسم بالله سباق والسير بثلاااثه مسارات والتجاوز وإذا شاف السيفتي قدامه مؤدب... إذا تبي تصيدهم يارجل المرور طف السفتي 👍... وللمعلوميه والله انا بنفسي اكثر من مره بلغت عنهم اوقف عنده واعطيه رقم اللوحه ردهم ان شاء الله ورجع مسك الجوال👎 ويعطون السيارات الصغيره مخالفات على الانوار الليد او الزينون... والشاحنات مركبين كشافات واصطبات وواطي وعالي وكشافات فوق التنده يعني مخليها ظهييييره واللي قدامه ماهمه. والنظام ورا ظهره؟؟!!
خالدولد اللسيب
الله لايوفقكم ياشركة الكهربا

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