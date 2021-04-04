سر "الأطباق البلورية" في موكب المومياوات الملكية

القاهرة (صدى):
شهد موكب نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير بالقاهرة إلى متحف الحضارة ظهور بعض الأشخاص يحملون أطباق بلورية، وهو الأمر الذي أثار تساؤل البعض عن سر حملها.
وكشف الباحث الأثري عماد مهدي عن سبب ظهور تلك الأطباق البلورية، خلال الموكب، موضحا أنها كانت تمثيل لقرص الشمس رع.
وأوضح أن الأطباق المضيئة، ترمز إلى" قرص الشمس رع، الذي يشع نوره لينير الظلام، وذلك سبب ظهوره بشكل يشبه البلورة المضيئة ".
وأضاف: "كان القدماء يستخدمونه اعتقادًا مهم أنه ينير الطريق أمام موكب الملوك كرمز لنور الشمس التي تشرق على مصر، فهي رمزية تدل على أن الحضارة المصرية تنير العالم بعبقرية المصريون القدماء".
وتابع: "الشمس في معتقد المصري القديم، هي التي تنير وتمده بالحياة فشروق الشمس تعني ميلاد جديد وغروب الشمس يعنى الموت ".