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مسن في كامل زينته ذاهب لأداء صلاة الجمعة بحي الملز في الرياض

Time منذ 27 دقيقة
Views 810
مسن في كامل زينته ذاهب لأداء صلاة الجمعة بحي الملز في الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو أسامة
الله يجمع لك بين الأجر والعافية
ابو وليد
شيل المكياج يطلع لك حسنين على طول
خالدولد اللسيب
كفو
الوفا طبعي
هو صحيح انه متهور ومعرض حياته والآخرين للخطر... بس إللي مصور المقطع يجتهد ويركز ويصور الله لايهينه على اصحاب الشحنات( التريلات+الوايتات+شاحنات البلديه)بالذات جده طريق الحرمين(الخط السريع) وبالتحديد(١٢-ه)صباحا اقسم بالله سباق والسير بثلاااثه مسارات والتجاوز وإذا شاف السيفتي قدامه مؤدب... إذا تبي تصيدهم يارجل المرور طف السفتي 👍... وللمعلوميه والله انا بنفسي اكثر من مره بلغت عنهم اوقف عنده واعطيه رقم اللوحه ردهم ان شاء الله ورجع مسك الجوال👎 ويعطون السيارات الصغيره مخالفات على الانوار الليد او الزينون... والشاحنات مركبين كشافات واصطبات وواطي وعالي وكشافات فوق التنده يعني مخليها ظهييييره واللي قدامه ماهمه. والنظام ورا ظهره؟؟!!
خالدولد اللسيب
الله لايوفقكم ياشركة الكهربا

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