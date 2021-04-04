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تفاصيل مصرع زكريا الشامي المطلوب على قائمة التحالف

Time منذ 56 دقيقة
Views 2172
تفاصيل مصرع زكريا الشامي المطلوب على قائمة التحالف

فهمي محمد (صدى):
أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، مصرع أحد أبرز قاداتها والمطلوب الرابع على قائمة تحالف دعم الشرعية اللواء زكريا الشامي.

وذكرت مصادر أن الشامي لقي مصرعه إلى جانب قيادات حوثية في غارة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت اجتماعا لهم في صنعاء، فيما أفادت رواية أخرى أنه تم تصفيته ضمن عمليات الاغتيالات المتبادلة بين أجنحة الحوثيين والتي تصاعدت منذ تعيين القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن ايرلو مندوبا لطهران في صنعاء، بحسب "العربية.نت" .

وتحاول المليشيا الإرهابية الترويج إلى أن وفاة زكريا الشامي جاءت بسبب فيروس كورونا.

وكان يحيى الشامي، في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا المطلوبين، ورُصد 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تساهم في تحديد مكان تواجده.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو أسامة
الله يجمع لك بين الأجر والعافية
ابو وليد
شيل المكياج يطلع لك حسنين على طول
خالدولد اللسيب
كفو
الوفا طبعي
هو صحيح انه متهور ومعرض حياته والآخرين للخطر... بس إللي مصور المقطع يجتهد ويركز ويصور الله لايهينه على اصحاب الشحنات( التريلات+الوايتات+شاحنات البلديه)بالذات جده طريق الحرمين(الخط السريع) وبالتحديد(١٢-ه)صباحا اقسم بالله سباق والسير بثلاااثه مسارات والتجاوز وإذا شاف السيفتي قدامه مؤدب... إذا تبي تصيدهم يارجل المرور طف السفتي 👍... وللمعلوميه والله انا بنفسي اكثر من مره بلغت عنهم اوقف عنده واعطيه رقم اللوحه ردهم ان شاء الله ورجع مسك الجوال👎 ويعطون السيارات الصغيره مخالفات على الانوار الليد او الزينون... والشاحنات مركبين كشافات واصطبات وواطي وعالي وكشافات فوق التنده يعني مخليها ظهييييره واللي قدامه ماهمه. والنظام ورا ظهره؟؟!!
خالدولد اللسيب
الله لايوفقكم ياشركة الكهربا

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