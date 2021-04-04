تفاصيل مصرع زكريا الشامي المطلوب على قائمة التحالف

فهمي محمد (صدى):
أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، مصرع أحد أبرز قاداتها والمطلوب الرابع على قائمة تحالف دعم الشرعية اللواء زكريا الشامي.
وذكرت مصادر أن الشامي لقي مصرعه إلى جانب قيادات حوثية في غارة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت اجتماعا لهم في صنعاء، فيما أفادت رواية أخرى أنه تم تصفيته ضمن عمليات الاغتيالات المتبادلة بين أجنحة الحوثيين والتي تصاعدت منذ تعيين القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن ايرلو مندوبا لطهران في صنعاء، بحسب "العربية.نت" .
وتحاول المليشيا الإرهابية الترويج إلى أن وفاة زكريا الشامي جاءت بسبب فيروس كورونا.
وكان يحيى الشامي، في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا المطلوبين، ورُصد 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تساهم في تحديد مكان تواجده.