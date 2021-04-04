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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 22 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ،الرياض ،نجران، المدينة المنورة ،مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرياض
المملكة
الطقس

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الكلمات واللحن ممتازه
ابو عمار
المفروض يتم الحجر لمده شهر ومتابعة الحالات هل تستمر في الصعود او تعود الى الانخفاض
ع. س. ع
كويس ابو فهد يصيح 😪،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية 🤪
ابو عمار
جزاك الله خير
مريت من هنا
هههههههههه مهازل مابعدها مهازل عشنا وشفنا، اللهم احينا إن كانت الحياه خير لنا وامتنا ياالله إن كان الموت راحه لنا. 🤲🏻

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