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تزامنًا مع من حملة الاعتقالات بالأردن..مفسرة أحلام تنبأت "بمحاولة انقلاب"

Time منذ ساعة
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تزامنًا مع من حملة الاعتقالات بالأردن..مفسرة أحلام تنبأت "بمحاولة انقلاب"

عمّان (صدى):
أعادت إحدى مفسرات الأحلام نشر تغريدة تنبأت فيها مسبقا بمحاولة انقلاب على نظام الحكم الحالي في الأردن، وذلك تزامنًا مع حملة الاعتقالات في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية.

وأثارت مفسرة الأحلام جدلا بالتغريدة التي أعادت نشرها بعد إعلان السلطات الأردنية، أمس السبت، شن حملة اعتقالات ضد شخصيات مدنية وعسكرية بارزة، من بينهم الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وعدد من المقربين والمرافقين للأمير حمزة بن الحسين.

وتضمنت التغريدة قول مفسرة الأحلام: " محاولة انقلاب على الحاكم الحالي هل تفشل؟ الله أعلم ".

يذكر أن المملكة أكدت وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

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الاعتقالات
الجيش الاردني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48591
منذ 45 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الكلمات واللحن ممتازه
ابو عمار
المفروض يتم الحجر لمده شهر ومتابعة الحالات هل تستمر في الصعود او تعود الى الانخفاض
ع. س. ع
كويس ابو فهد يصيح 😪،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية 🤪
ابو عمار
جزاك الله خير
مريت من هنا
هههههههههه مهازل مابعدها مهازل عشنا وشفنا، اللهم احينا إن كانت الحياه خير لنا وامتنا ياالله إن كان الموت راحه لنا. 🤲🏻

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