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والد معنف مكة ينفي عيشه في حظيرة دجاج ويكشف سبب منعه من العيش بالمنزل

Time منذ 49 دقيقة
Views 2204
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والد معنف مكة ينفي عيشه في حظيرة دجاج ويكشف سبب منعه من العيش بالمنزل

مكة المكرمة (صدى):
على خلفية مقطع الفيديو المتداول لشاب في مكة المكرمة، اتهم والده بتعنيفه وحرمانه من التعليم وإجباره على العيش في حظيرة دجاج، خرج والد الشاب كاشفا تفاصيلا جديدة.

ونفى الأب مزاعم ابنه، مؤكدًا أنه مثل أي أب يتمنى أن ينال ابنه حظه من التعليم، موضحا أنه يسكن في استراحة مهيئة للعيش وليست حظيرة كما أفاد نجله.

وعن سبب عدم تواجد ابنه في منزله، أوضح أنه متزوج ويخشى من تجمعات ابنه وأقرانه في المنزل، بحسب الوطن.

ومن جانبها أوضحت والدة الشاب أن مركز بلاغات العنف الأسري تواصلوا معها، وذكروا أن ابنها بلغ سن 30 والمركز متخصص بمن هم دون سن الثامنة عشرة.

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مكة المكرمة
معنف مكة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126799
منذ 24 دقيقة
الله اعلم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48577
منذ 12 دقيقة
وعن سبب عدم تواجد ابنه في منزله، أوضح أنه متزوج ويخشى من تجمعات ابنه وأقرانه في المنزل، بحسب الوطن.


طيب واذا كان متزوج خايف على زوجته من الابن و اقرانه بعد تعاطيهم الحشيش

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خير يبدو ان فيه حركة تمرد او انقلاب على الحكومه
ابو محمد 😎 ✍️
الماخوذ تشقمق على الآخر ..
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت ، يجب على الشخص ان يتجنب السرقه وحياته طيبه وضميره مرتاح ..
ابو عمار
وعن سبب عدم تواجد ابنه في منزله، أوضح أنه متزوج ويخشى من تجمعات ابنه وأقرانه في المنزل، بحسب الوطن. طيب واذا كان متزوج خايف على زوجته من الابن و اقرانه بعد تعاطيهم الحشيش

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