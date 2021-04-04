الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الأمير حمزة بن الحسين: " أنا معزول بمنزلي "

Time منذ 9 ساعات
Views 6227
Comment 2
شاهد.. الأمير حمزة بن الحسين: " أنا معزول بمنزلي "

عمّان (صدى):
بعد إعلان الجيش الأردني، مطالبته للأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره نافياً اعتقاله، خرج الأمير في مقطع فيديو يشرح ما حدث معه.

وأكد الأمير حمزة بن الحسين أنه معزول في منزله مع زوجته وأطفاله الصغار، قائلا: " قائد الجيش طلب مني البقاء في منزلي وعدم الاتصال بأحد"، مضيفًا: "لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي".

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أعلن السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونفى في بيان له، اعتقال الأمير حمزة، مبينًا أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية.

وشدد البيان على أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن

الاردن
الأمير حمزة بن الحسين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48594
منذ 3 ساعات
خليك في بيتك و لا تستمع لكلام امك ولا كلام احد غيرها لكي لا تتعرض للاعتقال
مصلح
مصلح عدد التعليقات : 1
منذ 54 دقيقة
عرش الملكية بالاردن بدأ يهتز

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسافات
كفانا الله شرك وشر أمثالك من المتلونين .. اليوتيوب يشهد عليك فيما فعلت وتفعل ثم تأتينا لتتقمص دور الناصح الأمين !! ياقرني الدعوة إلى الله لها أهلها ممن يدعون إلى الله على بصيرة لا يرجون إلا وجهه وأنت وأمثالك من المتناقضين باتت بضاعتكم مزجاة وانتم توهمون أنفسكم بانكم تحسنون صنعا !! حسبنا الله على من جعل الدين مطية لأهوائه وما أكثرهم .. والحمد لله الذي أراحنا من العريفي فلطالما كان حريصا على الفتن والاستخفاف بعقول الناس حتى اصبح معروفا بشيخ الشفة ولست عنه ببعيد .
ابو سعود
اكيد المكيفات اللي شغالة طول اليوم 4 غرف و 5 غرف بتجي الفاتورة اعلى حاول الاقتصاد قدر الامكان وفي طرق كثيره بس الواحد يفكر شوي ويوصي غيره بالبيت والله المستعان .
سلطان
نسأل الله لك الشفا والعافية والله أنك بطل من أبطال الحرب على المجوس وأتباعهم في اليمن وقدمت الكثير من التضحيات وأن تجوب مواقع القتال مع الأبطال فنسأل الله لك الأجر والعافية وأن يشفيك وأن تعود بطلاً كما عهدناك
ابو مصرقع البدوي الرحال
تبرع لي بمليون تكفى هههه
kkkk
يستهبل

أخر الأخبار

الموت يغيب قائد القوات الجوية الأسبق السفير أسعد الزهير
الموت يغيب قائد القوات الجوية الأسبق السفير أسعد الزهير
Time منذ 11 دقيقة Views 1308
وزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة
وزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة
Time منذ 21 دقيقة Views 1448
بالفيديو.. شاب يسدد أكثر من 10 طعنات لزوجته بسكين وسط شارع عام
بالفيديو.. شاب يسدد أكثر من 10 طعنات لزوجته بسكين وسط شارع عام
Time منذ 26 دقيقة Views 505
محمد نور يتلقى عرض من شركة عالمية بشأن حفل اعتزاله
محمد نور يتلقى عرض من شركة عالمية بشأن حفل اعتزاله
Time منذ 31 دقيقة Views 1610
لقاح جديد منتظر للقضاء على سرطان الجلد
لقاح جديد منتظر للقضاء على سرطان الجلد
Time منذ 36 دقيقة Views 1241
الموارد البشرية تحدد شروط جديدة لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي للأسرة
الموارد البشرية تحدد شروط جديدة لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي للأسرة
Time منذ 41 دقيقة Views 1925
الصحة تخصص شركة لرصد المشكلات على مواقع التواصل
الصحة تخصص شركة لرصد المشكلات على مواقع التواصل
Time منذ ساعة Views 1696
طرق منزلية بسيطة لعلاج تشقق الكعبين
طرق منزلية بسيطة لعلاج تشقق الكعبين
Time منذ ساعة Views 1652
شيماء سليمان تعد جمهورها بمفاجأة وتصفها بـ الحلم
شيماء سليمان تعد جمهورها بمفاجأة وتصفها بـ الحلم
Time منذ ساعة Views 787
خالد النمر يوضح كمية الملح المناسبة في اليوم للفرد
خالد النمر يوضح كمية الملح المناسبة في اليوم للفرد
Time منذ ساعة Views 1492