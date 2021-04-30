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الدفاعات الجوية تعترض وتدمر هدف جوي معادٍ أطلق تجاه جدة
منذ 48 دقيقة
2227
1
جدة (صدى):
تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية اليوم السبت من اعتراض وتدمير هدف جوي معادي أطلق بطريقة ممنهجة تجاه محافظة جدة.
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9297
منذ 39 دقيقة
اللهم شل أيدي المعتدين يا رب العالمين وأحفظ بلادنا قبلة المسلمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم اصرف كيدهم وأخزهم وأجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم شتت شملهم واكفنا شرهم ولا تدع منهم ظالما معتديا إلا كبحته وكهرته وجعلته عبرة لكل من على شاكلته من المجوس الطامعين الذين لا عهد لهم ولا ذمة ولا عروبة ولا عقل رزين
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ابو زعلان
روح ارقد احسلك
ابو زعلان
مصدر الرمان ايران ، مصدر الحبوب حزب اللات ايران و حزب اللات وجهان لعملة واحدة
د محمد ماجد بخش
اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا
faeiz1122
نفاق في نفاق وأكيد انها ناوية تجي السعوديه بس الله لايبارك باللي يسمح بهذه الأشكال تدخل السعوديه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انشاء الله وبحوله وقوته هلاليه
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