نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر هدف جوي معادٍ أطلق تجاه جدة

منذ 48 دقيقة
2227
1
الدفاعات الجوية تعترض وتدمر هدف جوي معادٍ أطلق تجاه جدة

جدة (صدى):
تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية اليوم السبت من اعتراض وتدمير هدف جوي معادي أطلق بطريقة ممنهجة تجاه محافظة جدة.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9297
منذ 39 دقيقة
اللهم شل أيدي المعتدين يا رب العالمين وأحفظ بلادنا قبلة المسلمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم اصرف كيدهم وأخزهم وأجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم شتت شملهم واكفنا شرهم ولا تدع منهم ظالما معتديا إلا كبحته وكهرته وجعلته عبرة لكل من على شاكلته من المجوس الطامعين الذين لا عهد لهم ولا ذمة ولا عروبة ولا عقل رزين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو زعلان
روح ارقد احسلك
ابو زعلان
مصدر الرمان ايران ، مصدر الحبوب حزب اللات ايران و حزب اللات وجهان لعملة واحدة
د محمد ماجد بخش
اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا
faeiz1122
نفاق في نفاق وأكيد انها ناوية تجي السعوديه بس الله لايبارك باللي يسمح بهذه الأشكال تدخل السعوديه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انشاء الله وبحوله وقوته هلاليه

أخر الأخبار

شقيق المواطن المتوفى في حادث تصادم طائرتين: كان سيتخرج بعد 3 أشهر
شقيق المواطن المتوفى في حادث تصادم طائرتين: كان سيتخرج بعد 3 أشهر
منذ 27 ثانية 1005
عدنان جستنية : يجب على " حمدالله " ترك التمثيل داخل الملعب
عدنان جستنية : يجب على " حمدالله " ترك التمثيل داخل الملعب
منذ 10 دقائق 184
سعد مبارك : الهلال أفضل بيئة من بين كل الأندية
سعد مبارك : الهلال أفضل بيئة من بين كل الأندية
منذ 11 دقيقة 190
سالم الأحمدي : بداية انتكاسة الهلال بعد تصريح رازفان " اللاعبين تشبعوا "
سالم الأحمدي : بداية انتكاسة الهلال بعد تصريح رازفان " اللاعبين تشبعوا "
منذ 13 دقيقة 188
وفاة الحوثي عبدالملك السياني‎ المتورط باغتيال علي عبدالله صالح
وفاة الحوثي عبدالملك السياني‎ المتورط باغتيال علي عبدالله صالح
منذ 27 دقيقة 2406
الحربش: المعدة تكره الامتلاء والتنويع
الحربش: المعدة تكره الامتلاء والتنويع
منذ 35 دقيقة 1806
الدفاعات الجوية تعترض وتدمر هدف جوي معادٍ أطلق تجاه جدة
الدفاعات الجوية تعترض وتدمر هدف جوي معادٍ أطلق تجاه جدة
منذ 48 دقيقة 2229
القبض على مقيم تورط في سرقة محتويات صناديق التبرع الخيري في الرياض
القبض على مقيم تورط في سرقة محتويات صناديق التبرع الخيري في الرياض
منذ ساعة 1687
"المرور" يضبط قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو يمارس التفحيط بالمدينة
"المرور" يضبط قائد مركبة ظهر في مقاطع فيديو يمارس التفحيط بالمدينة
منذ ساعة 1578
بعد تأهلهما لدور الـ16.. جستنيه: "المهم مين يجيبها في الأخر النصر أم الهلال"
بعد تأهلهما لدور الـ16.. جستنيه: "المهم مين يجيبها في الأخر النصر أم الهلال"
منذ ساعة 1952