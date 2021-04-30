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بعد تأهلهما لدور الـ16.. جستنيه: "المهم مين يجيبها في الأخر النصر أم الهلال"

منذ ساعة
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بعد تأهلهما لدور الـ16.. جستنيه: "المهم مين يجيبها في الأخر النصر أم الهلال"

ماجد محمد (صدى):
بارك الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، تأهل فريقي الهلال والنصر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأكد جستنيه أنه لا فائدة من التعصب والانحياز لفريق على حساب الآخر في هذه المرحلة، قائلا: "مبروك للنصر وللهلال التأهل، والمهم مين يجيبها في الأخر النصر أم الهلال".

وأضاف: "كل مايقال الآن من مدح وثناء وإشادة، وفخفخة ماتأكل العيش، سرعان ماتتحول في النهاية لغضب ونقد جارح وندم".

وتابع: "بالمختصر، يا بطولة وترصد في التاريخ، ياصعبة قوية، خاصة وأنها أسهل بطولة في دوري أبطال آسيا ولا أظن أنها تتكرر".

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النصر
الهلال
جستنيه

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 334
منذ 18 دقيقة
انشاء الله وبحوله وقوته هلاليه

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أحدث التعليقات

ابو زعلان
روح ارقد احسلك
ابو زعلان
مصدر الرمان ايران ، مصدر الحبوب حزب اللات ايران و حزب اللات وجهان لعملة واحدة
د محمد ماجد بخش
اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا
faeiz1122
نفاق في نفاق وأكيد انها ناوية تجي السعوديه بس الله لايبارك باللي يسمح بهذه الأشكال تدخل السعوديه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انشاء الله وبحوله وقوته هلاليه

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