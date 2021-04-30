بعد تأهلهما لدور الـ16.. جستنيه: "المهم مين يجيبها في الأخر النصر أم الهلال"

ماجد محمد (صدى):
بارك الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، تأهل فريقي الهلال والنصر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وأكد جستنيه أنه لا فائدة من التعصب والانحياز لفريق على حساب الآخر في هذه المرحلة، قائلا: "مبروك للنصر وللهلال التأهل، والمهم مين يجيبها في الأخر النصر أم الهلال".
وأضاف: "كل مايقال الآن من مدح وثناء وإشادة، وفخفخة ماتأكل العيش، سرعان ماتتحول في النهاية لغضب ونقد جارح وندم".
وتابع: "بالمختصر، يا بطولة وترصد في التاريخ، ياصعبة قوية، خاصة وأنها أسهل بطولة في دوري أبطال آسيا ولا أظن أنها تتكرر".
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