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ريجيكامب بعد خسارة الأهلي: الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالحنا

منذ ساعة
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ريجيكامب بعد خسارة الأهلي: الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالحنا

طلال الغامدي (صدى):
علق لورينتو ريجيكامب المدير الفني للأهلي، على خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا عقب التعادل أمام الدحيل القطري 1-1.

وقال ريجيكامب: "الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالحنا في المواجهة وهو ما أثر على النتيجة النهائية".

وأضاف: "أتقدم بالتهنئة للاعبين على الروح العالية والإصرار خلال المباراة، وسعيد بأداء اللاعبين، وإذا لعبنا بهذا الأداء سنقدم الأفضل في المستقبل".

وتابع: "هيثم عسيري لاعب شاب ويقدم أداء جيد مع الفريق، وكان ينبغي أن يمرر الكرة في الدقيقة الأخيرة لعبدالرحمن غريب، لكنه ما زال صغير بالسن، ويكتسب الخبرات".

واختتم تصريحاته بقوله: "الآن لدينا فريق جيد ولاعبين متميزين، وفي كرة القد تحدث هذه الأشياء من عدم التوفيق".

فيما أعرب محمد العويس عن حزنه للخروج من البطولة، قائلا: "المستوى والأداء الجيد لا يؤهلان الفريق للدور المقبل، كان لابد من تحقيق الانتصار المنشود".

وأضاف: "راضي عن المستوى الذي قدمناه وإن شاء الله يتم استثماره في مواجهات الدوري، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا قصارى جهدهم".

الاهلي
دوري أبطال آسيا
ريجيكامب

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16191
منذ 48 دقيقة
فعلا حكامهم فاشلين👎
ابو زعلان
ابو زعلان عدد التعليقات : 1
منذ 8 دقائق
روح ارقد احسلك

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أحدث التعليقات

ابو زعلان
روح ارقد احسلك
ابو زعلان
مصدر الرمان ايران ، مصدر الحبوب حزب اللات ايران و حزب اللات وجهان لعملة واحدة
د محمد ماجد بخش
اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا
faeiz1122
نفاق في نفاق وأكيد انها ناوية تجي السعوديه بس الله لايبارك باللي يسمح بهذه الأشكال تدخل السعوديه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انشاء الله وبحوله وقوته هلاليه

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