ريجيكامب بعد خسارة الأهلي: الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالحنا

طلال الغامدي (صدى):
علق لورينتو ريجيكامب المدير الفني للأهلي، على خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا عقب التعادل أمام الدحيل القطري 1-1.
وقال ريجيكامب: "الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالحنا في المواجهة وهو ما أثر على النتيجة النهائية".
وأضاف: "أتقدم بالتهنئة للاعبين على الروح العالية والإصرار خلال المباراة، وسعيد بأداء اللاعبين، وإذا لعبنا بهذا الأداء سنقدم الأفضل في المستقبل".
وتابع: "هيثم عسيري لاعب شاب ويقدم أداء جيد مع الفريق، وكان ينبغي أن يمرر الكرة في الدقيقة الأخيرة لعبدالرحمن غريب، لكنه ما زال صغير بالسن، ويكتسب الخبرات".
واختتم تصريحاته بقوله: "الآن لدينا فريق جيد ولاعبين متميزين، وفي كرة القد تحدث هذه الأشياء من عدم التوفيق".
فيما أعرب محمد العويس عن حزنه للخروج من البطولة، قائلا: "المستوى والأداء الجيد لا يؤهلان الفريق للدور المقبل، كان لابد من تحقيق الانتصار المنشود".
وأضاف: "راضي عن المستوى الذي قدمناه وإن شاء الله يتم استثماره في مواجهات الدوري، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا قصارى جهدهم".