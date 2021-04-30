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"الخطوط السعودية": إلغاء رسوم إعادة الحجز والإصدار وتغيير الرحلات الدولية لهذه المدة

منذ ساعة
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"الخطوط السعودية": إلغاء رسوم إعادة الحجز والإصدار وتغيير الرحلات الدولية لهذه المدة

الرياض (صدى):
أعلنت الخطوط السعودية أنها اتخذت خطوات إلغاء رسوم إعادة الحجز، وإعادة الإصدار، وتغيير خط السير، وذلك لجميع القسائم والتذاكر الصادرة للرحلات الدولية المؤكدة الحجز من تاريخ 27 أبريل 2021 وحتى 31 مايو 2021، وكذلك لفترة السفر من 27 أبريل وحتى 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت أنها سمحت بإعادة الحجز وإعادة الإصدار وتغيير خط السير دون رسوم لأكثر من مرة مع استحصال الفروقات السعرية إن وجدت، وأوضحت أن بإمكان "الضيف" الاحتفاظ بقيمة التذكرة كرصيد صالح للاستخدام لجميع درجات السفر وذلك بإلغاء الحجز قبل موعد الرحلة، مشددة على وجوب أن تكون فترة السفر لرحلة الذهاب والعودة ضمن فترة السفر ليتم الإعفاء.

وأكدت أنه في حال التغيب عن السفر سيتم تطبيق الشروط والأحكام المتعلقة بذلك، مشيرة إلى خيار الاسترداد الاختياري الذي يسمح باسترداد مبلغ التذكرة دون رسوم، وذلك في حال تعذر السفر بسبب المتغيرات في القيود الحكومية للسفر في ما يخص فايروس كورونا، وذلك على ضوء تعميم رسمي يثبت ذلك صادر من هيئة الطيران المدني في دولة الوجهة.

وفي ما يخص جميع القسائم والتذاكر الصادرة للرحلات الدولية المؤكدة الحجز من تاريخ 24 يناير 2020 إلى ما قبل 27 أبريل 2021، فقد أوضحت "الخطوط السعودية" تفصيلها كما يلي:

• التذاكر الصادرة من تاريخ 24 يناير إلى 18 ديسمبر 2020 فإنه يُسمح بإعادة الحجز وإعادة الإصدار وتغيير خط السير من دون رسوم لأكثر من مرة مع عدم استحصال فرق السعر لمرة واحدة لجميع تذاكر الرحلات المقرر سفرها حتى 31 ديسمبر 2021.

• التذاكر الصادرة بعد 18 ديسمبر 2020 فإنه يسمح بإعادة الحجز وإعادة الإصدار وتغيير خط السير لأكثر من مرة مع استحصال فرق السعر لجميع تذاكر الرحلات المقرر سفرها حتى 31 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنه يتم الإعفاء من الشروط والأحكام في حال التغيب عن السفر وعدم إلغاء الحجز لمرة واحدة، ويكون استرداد التذاكر والقسائم دون رسوم (باستثناء الضريبة الأمنية والضرائب الأخرى غير المستردة ورسوم الإصدار) في الحالات الإجبارية لكامل المبلغ المدفوع بحسب طريقة الدفع، ويستثنى من ذلك تذاكر الإجلاء وتذاكر عروض 75 لـ"السعودية".

الخطوط السعودية
الرحلات الدولية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو زعلان
روح ارقد احسلك
ابو زعلان
مصدر الرمان ايران ، مصدر الحبوب حزب اللات ايران و حزب اللات وجهان لعملة واحدة
د محمد ماجد بخش
اللهم احصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أحدا
faeiz1122
نفاق في نفاق وأكيد انها ناوية تجي السعوديه بس الله لايبارك باللي يسمح بهذه الأشكال تدخل السعوديه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
انشاء الله وبحوله وقوته هلاليه

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