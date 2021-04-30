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القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة بحائل

منذ 27 دقيقة
1344
القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة بحائل

حائل (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر من أرباب السوابق.

حيث ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في إطلاق النار، وحيازة أسلحة ومواد مخدرة، حيث ضبط بحوزتهما سلاح من نوع مسدس وطلقات حية و(2,020) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و(1,187) جراما من الحشيش، ومسكر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق لكايدهم للموج الازرق رافع ضغطهم
دردبيل #
ههههههه حال الهلاليين الان ودهم يتشمتون بخروج الضفادع بس متجمل عليهم
omar
الهلال لايحتاج الى ترميم بل يحتاج تنتيف
ع. س. ع
الفظل لله سبحانه ثم لاسيا تعرف سيدها فاختارتة اما الثغر صفر آسيا فيكمل رمضان في دوري الحواري🤪🤪
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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