نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حقيقة قبول المملكة لمنتجات غذائية يتم رفضها في أوروبا

منذ ساعة
1911
1
حقيقة قبول المملكة لمنتجات غذائية يتم رفضها في أوروبا

الرياض (صدى):
نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء صحة ما يتم تداوله حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي يتم رفضها في أوروبا أو غيرها من البلدان بسبب بقايا المبيدات أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات.

وأكدت الهيئة والوزارة بأنهما تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية بما يضمن سلامتها ومأمونيتها ، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية ( الكودكس)، والتي وضعت حدود لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات ( JMPR) .

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع إلى التثبت من الأخبار المتداولة والتي لا تستند إلى مصدر رسمي ، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة مؤكدتان بأن سلامة كافة المنتجات ومنها المنتجات الزراعية والغذائية أولوية قصوى لدى كافة الجهات الحكومية .

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الصحة
وزارة البيئة
المنتجات الزراعية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9295
منذ 30 دقيقة
كلنا ثقة بكم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق لكايدهم للموج الازرق رافع ضغطهم
دردبيل #
ههههههه حال الهلاليين الان ودهم يتشمتون بخروج الضفادع بس متجمل عليهم
omar
الهلال لايحتاج الى ترميم بل يحتاج تنتيف
ع. س. ع
الفظل لله سبحانه ثم لاسيا تعرف سيدها فاختارتة اما الثغر صفر آسيا فيكمل رمضان في دوري الحواري🤪🤪
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

ترقية الطميحي إلى رتبة مقدم
ترقية الطميحي إلى رتبة مقدم
منذ دقيقة 1021
الحربش: تكميم المعدة لأسباب جمالية "جريمة طبية"
الحربش: تكميم المعدة لأسباب جمالية "جريمة طبية"
منذ 17 دقيقة 1398
القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة بحائل
القبض على مواطنين ارتكبا جرائم إطلاق النار وحيازة أسلحة ومواد مخدرة بحائل
منذ 26 دقيقة 1344
وليد الفراج : الهلال يحتاج إلى ترميم
وليد الفراج : الهلال يحتاج إلى ترميم
منذ 26 دقيقة 355
عادل التويجري : يوم معيب ومهزلة في تاريخ الهلال
عادل التويجري : يوم معيب ومهزلة في تاريخ الهلال
منذ 28 دقيقة 368
محمد البكيري : على الأهلاويين أن يحافظوا على هذا الكيان " المريض "
محمد البكيري : على الأهلاويين أن يحافظوا على هذا الكيان " المريض "
منذ 29 دقيقة 224
أول ظهور لخطيب المهرة البحرينية وتكهنات حول جنسيته
أول ظهور لخطيب المهرة البحرينية وتكهنات حول جنسيته
منذ 30 دقيقة 508
مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا
مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا
منذ 42 دقيقة 4495
أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ22
أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ22
منذ 57 دقيقة 1484
خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا بعد تعادله أمام الدحيل القطري
خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا بعد تعادله أمام الدحيل القطري
منذ 57 دقيقة 1924