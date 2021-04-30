ميكالي: التحكيم ساهم في خسارة الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق مدرب فريق الهلال، روجيرو ميكالي، على المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقه ونظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.
وقال، خلال مؤتمر صحفي:" خسرنا اليوم ولكن أخطاء التحكيم ساهمت بشكل مباشر في ذلك، والهدف الأول للخصم من ركلة جزاء غير صحيحة فقد كان الخطأ خارج المنطقة، أين تقنية "VAR".
وأكد أنه لا يستطيع التعليق حول الأجانب وعدم ضم اللاعب جوستافو كويلار، وعدم إدخاله القائمة بسبب الغيابات في الصفوف الأمامية.
وأضاف أن المجموعة ليست سهلة كما يقول البعض، لافتا إلى أنه يستحق تدريب الهلال، ولو لم يكن كذلك لما واصل في تدريب الفريق.