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الحنيان بعد خسارة الهلال: إدارة فهد بن نافل أوصلت النادي إلى هذا الحال

منذ 18 دقيقة
1462
الحنيان بعد خسارة الهلال: إدارة فهد بن نافل أوصلت النادي إلى هذا الحال

ماجد محمد (صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي، عبدالله الحنيان، الوضع الذي أصبح عليه نادي الهلال خلال مشاركته في البطولة الآسيوية.

وكتب على حسابه بموقع تويتر :"نادي كان يهز القارة بحضوره وهيبته، أصبح يعاني في مجموعة تضم طاجيكي وأوزبكي".

وأرجع الإعلامي سبب المعاناة التي يعيشها النادي الآن بسبب مجلس الإدارة الحالي برئاسة، فهد بن نافل، مؤكدًا أن هذه الإدارة هي ما أوصلت الهلال إلى هذا الحال.

يذكر أن تعليق "الحنيان" جاء عقب الخسارة التي تعرض لها الهلال أمام شباب أهلي دبي الإماراتي بهدفين دون رد ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال
نادي الهلال
شباب أهلي دبي الإماراتي

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نسأل الله لهما الشفاء والعافية.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
على خـ.... بلاش اعذار وقولة صغار بلاش نفاق .. .. قالوا // الألسن مغاريف القلوب .. وفري كلامك الممجوج لنفسك بس لا يطلع..
ابو محمد 😎 ✍️
هنود منسمين ولا تنفع معاهم الرقع ابد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقدي فيه ..

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