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بالفيديو .. "السليمان" يوضح بالأمثلة المقصود بـ"الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات"

منذ 49 دقيقة
1645
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بالفيديو .. "السليمان" يوضح بالأمثلة المقصود بـ"الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات"

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، المقصود بقول بجملة إن "الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات"، التي ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه الأخير.

وأضاف أن الاجتهاد موجود على مر الأزمنة، لذلك نجد أن العادات الآن تختلف من بلد لبلد وأيضا تختلف فيها الأحكام، واستشهد على ذلك بما يحدث في المملكة.

وأوضح أن العادات في شمال المملكة تختلف عن العادات في جنوبها، وكذلك تختلف في المملكة عن باقية الدول الإسلامية الأخرى.

وأكد أن الاجتهاد أمر مفتوح، وحتى فتاوب اللجنة الدائمة ربما أفتوا بأمر في زمن سابق ثم تبين لهم أمر آخر، مثلما يحدث في الفتاوى الطبية، فالمفتي يفتي بما ظهر له، ثم لما تحقق وجلس مع الطبيب بخصوص المسألة نجد أن الفتوى تتغير بعد أن سمع من المختص بهذا الجانب، وهكذا تقيس على ذلك في كثير من المسائل التي نعيشها اليوم.

هيئة كبار العلماء
الأمير محمد بن سلمان
العادات
الفتوى
عبدالسلام السليمان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127505
منذ 28 دقيقة
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نسأل الله لهما الشفاء والعافية.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
على خـ.... بلاش اعذار وقولة صغار بلاش نفاق .. .. قالوا // الألسن مغاريف القلوب .. وفري كلامك الممجوج لنفسك بس لا يطلع..
ابو محمد 😎 ✍️
هنود منسمين ولا تنفع معاهم الرقع ابد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقدي فيه ..

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