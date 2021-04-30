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شؤون الحرمين : جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين في العشر الأواخر من رمضان

منذ ساعة
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شؤون الحرمين : جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين في العشر الأواخر من رمضان

مكة المكرمة (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة استكملت استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأكد أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام في جاهزية تامه، وتأخذ أعمال التعقيم أولوية قصوى؛ من خلال عدة فرق توزع في جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته، ويتم العمل على توفير عمليات التعقيم على مدار الساعة.

ونبه باستخدام المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، وتجهيز أكثر من 70 فرقة ميدانية تعقم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، فضلا عن توزيع أكثر من500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي حديثة وعالية الجودة في عامة البيت العتيق.

المسجد النبوي
شهر رمضان
المسجد الحرام
المعتمرين
العشر الأواخر

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80540
منذ 55 دقيقة
فرج الله قريب

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نسأل الله لهما الشفاء والعافية.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
على خـ.... بلاش اعذار وقولة صغار بلاش نفاق .. .. قالوا // الألسن مغاريف القلوب .. وفري كلامك الممجوج لنفسك بس لا يطلع..
ابو محمد 😎 ✍️
هنود منسمين ولا تنفع معاهم الرقع ابد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقدي فيه ..

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