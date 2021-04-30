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شاهد.. إحباط محاولة إشعال النيران في مقر إقامة سفير المملكة في بريطانيا

منذ ساعة
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شاهد.. إحباط محاولة إشعال النيران في مقر إقامة سفير المملكة في بريطانيا

الرياض (صدى):
أحبطت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، محاولة إضرام النيران في مقر إقامة سفير المملكة من قبل شخصين، وتم ضبطهما.

وأوضح شاهد عيان أن رجلين في منتصف العمر كانا يقفان بالقرب من المبنى الواقع في منطقة حدائق قصر كينسينغتون، قبل أن يرمي أحدهما شيئا على البوابة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدة شجيرات، بحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية.

وعلى الفور توجه أحد رجال الحراسة لمواجهة الرجلين، لكنه تعرض للكم في وجهه، لتتنقل إثرها الشرطة إلى مكان الحادث، وشوهد رجال الأمن وهم بصدد تكبيل أيادي رجلين قبل وضعهما في شاحنة.

وتم إخماد الحريق بعد 10 دقائق من الحادث، كما لم يتم تسجيل إصابات خطيرة، واستبعدت الشرطة أن الحادث مرتبط بالإرهاب.

بريطانيا
الشرطة البريطانية
سفير المملكة
إشعال النيران

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127505
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نسأل الله لهما الشفاء والعافية.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
على خـ.... بلاش اعذار وقولة صغار بلاش نفاق .. .. قالوا // الألسن مغاريف القلوب .. وفري كلامك الممجوج لنفسك بس لا يطلع..
ابو محمد 😎 ✍️
هنود منسمين ولا تنفع معاهم الرقع ابد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقدي فيه ..

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