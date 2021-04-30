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ضبط 28 شخصا بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

منذ ساعة
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ضبط 28 شخصا بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (28) شخصا بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصّت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

جدة
الطائف
الحجر الصحي
العزل

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
هههههههههههههه😹🤣
gsus
الله ياخذكم في ذا الشهر الفضيل ويطهر الكرة الارضية من اشكالكم
.4love
الأنسان اذا صار عنده ذره خوف من الله عزوجل لن يفعل اي شيء محرم او يضر بدنه
د محمد ماجد بخش
غاب الإعلام عن دوره. الإعلام يمرض ولا يموت . والإعلام قادر على قلب معادلة الفكر وتصحيح موازينه . والإعلام سلاح لم يأخذ مكانه الصحيح...
المهم
طالما أنها معروفة المصدر لماذا تدخل !!!

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