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الشؤون الإسلامية تغلق 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 34

منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية تغلق 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 34

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 29 مسجدا مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 83 يوماً 943 مسجداً، وإعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي سبعة بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة عسير وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان.

وأشارت إلى إعادة فتح 34 مسجدا، تسعة منها بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وسبعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة جازان وثلاثة بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة،التي شملت التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في بيانها المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الشؤون الإسلامية
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
هههههههههههههه😹🤣
gsus
الله ياخذكم في ذا الشهر الفضيل ويطهر الكرة الارضية من اشكالكم
.4love
الأنسان اذا صار عنده ذره خوف من الله عزوجل لن يفعل اي شيء محرم او يضر بدنه
د محمد ماجد بخش
غاب الإعلام عن دوره. الإعلام يمرض ولا يموت . والإعلام قادر على قلب معادلة الفكر وتصحيح موازينه . والإعلام سلاح لم يأخذ مكانه الصحيح...
المهم
طالما أنها معروفة المصدر لماذا تدخل !!!

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