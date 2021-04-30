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شقيق حمدالله يحسم موقف نجم النصر من الرحيل

منذ ساعة
2044
شقيق حمدالله يحسم موقف نجم النصر من الرحيل

طلال الغامدي (صدى):
كشف عبدالرحيم، شقيق ووكيل أعمال النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، عن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وهنأ عبدالرحيم حمد الله، بتأهل النصر إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا؛ قائلًا: "أنا فخور بك يا أخي".

وأعرب شقيق حمدالله عن ثقته في حمل النجم المغربي، كأس آسيا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وتعد هذه التصريحات، بمثابة التأكيد الجديد على استمرار حمد الله، مع النصر، في الموسم الرياضي القادم 2021-2022.

يذكر أن النصر، تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على السد القطري، بهدفين لواحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

نادي النصر
دوري أبطال آسيا
عبد الرزاق حمدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

.4love
هههههههههههههه😹🤣
gsus
الله ياخذكم في ذا الشهر الفضيل ويطهر الكرة الارضية من اشكالكم
.4love
الأنسان اذا صار عنده ذره خوف من الله عزوجل لن يفعل اي شيء محرم او يضر بدنه
د محمد ماجد بخش
غاب الإعلام عن دوره. الإعلام يمرض ولا يموت . والإعلام قادر على قلب معادلة الفكر وتصحيح موازينه . والإعلام سلاح لم يأخذ مكانه الصحيح...
المهم
طالما أنها معروفة المصدر لماذا تدخل !!!

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