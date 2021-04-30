شقيق حمدالله يحسم موقف نجم النصر من الرحيل

طلال الغامدي (صدى):
كشف عبدالرحيم، شقيق ووكيل أعمال النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، عن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وهنأ عبدالرحيم حمد الله، بتأهل النصر إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا؛ قائلًا: "أنا فخور بك يا أخي".
وأعرب شقيق حمدالله عن ثقته في حمل النجم المغربي، كأس آسيا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وتعد هذه التصريحات، بمثابة التأكيد الجديد على استمرار حمد الله، مع النصر، في الموسم الرياضي القادم 2021-2022.
يذكر أن النصر، تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على السد القطري، بهدفين لواحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.