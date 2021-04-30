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بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض قصة نجاح عربات متنقل للأطفال وأخرى لتقديم الشاي

منذ 19 دقيقة
1306
بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض قصة نجاح عربات متنقل للأطفال وأخرى لتقديم الشاي

عادل الحربي (صدى):
استعرض الإعلامي أحمد الشقيري مشروعات بأفكار مختلفة لأنشطة تقدم من خلال العربات المتنقلة في المملكة.

وقال، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة MBC، أن من بين هذه الأفكار الغير تقليدية عربة "جيم تراك" متنقل للأطفال حسب الطلب.

وأوضح المسؤولون عن المشروع أن الأطفال يقبلون على هذه الألعاب، فضلا عن توفير شاشة عرض خارج العربة تُمكن الآباء والأمهات من متابعة أطفالهم.

كما استعرض نموذج ناجح لعربة متنقلة تقدم الشاي والقهوة العربية، ويقف أمامها طوابير من السيارات التي ترغب في تناول الشاي المتميز الذي تقدمه العربة.

ونوه "الشقيري" بأنه يمكن للمرء الخوض في مشروع "العربة المتنقلة" من خلال منصة بلدي والحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة أن تكون تكون فكرة العربة مميزة وتلبي احتياجات المجتمع.

أحمد الشقيري
مشروع العربة المتنقلة

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أحدث التعليقات

جاسم
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