مواجهات الأندية العربية في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وكالات (صدى):
أجريت قرعة دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأسفرت نتائجها عن مواجهات تجمع الأندية العربية بغيرها من أندية القارة.
وسيواجه الأهلي المصري فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بينما سيكون مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي، في حين سيواجه نادي كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا أمام سيمبا التنزاني.
وتقوم مباراة بين شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونس، ومن المقرر أن يلعب الفائز من لقاء الوداد والمولودية مع الصاعد من مواجهة كايزر تشيفز وسيمبا، في حين يلتقي الفائز من لقاء الأهلي وصن داونز، أمام الفائز من لقاء شباب بلوزداد والترجي.