نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا: أجواء رمضان بالابتعاث شبه معدومة ونحاول خلقها

منذ ساعة
1557
بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا: أجواء رمضان بالابتعاث شبه معدومة ونحاول خلقها

علي القحطاني (صدى):
تحدث راكان الرشيدي مبتعث في بريطانيا عن أجواء رمضان في الدولة التي يدرس فيها.

وقال الرشيدي أنه يعيش في مدينة إيكزيتر جنوب غرب لندن، مبينا أنها مدينة جميلة و َهادئة يكثر فيها الطلبة السعوديين وأغلبهم طلبة الدكتوراه.

وتابع المبتعث " الأجواء في رمضان غير موجودة شبه معدومة، ونحاول نعيش الجو الرمضاني ونخلقه ونصنع الفرحة لنعيش الشهر الفضيل".

وأضاف "اشتقت للمملكة كثيرا، من أول يوم وصلت فيه بريطانيا وانا اشتاق لوطني"، مشيرا إلى أنه في مرحلة الماجستير، وسوف يمكث في بريطانيا ٥ سنوات حتى ينتهي من دراسته.

بريطانيا
مبتعث
راكان الرشيدي
أجواء رمضان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جاسم
والله تستاهلين حقك نعال منقوعه بماء وملح على وجهك كنت مخططه بعد اللي سويتيه انك تهينينه امام متابعيك لكن عطاك في الجبهه
مطر الاسود
فكة من جحى غنيمة , العالم الان يشعر بالراحة والطمئنينة فاثناء فترة حكمه لايمر يوم دون ان يشغل محطات التلفزيون والوسائط بمناسبة ومن غير...
د محمد ماجد بخش
لطف به اللطيف الخبير
د محمد ماجد بخش
الحمد لله إن إبنك معانا في مسيرة الجامعة وهو خبير عالمي في الكهرباء وهو مجال صعب جدا واتمنى أشوفه في منصب ريادي مثل ما...
د محمد ماجد بخش
قابلت عبد الله صالح حسن الشحف البَرَدُّوْنِي في دوحة قطر عام ١٤٠٤ وكان شاعرا علما مبرزا فائضا مستفيضا وهو ضرير البصر نضير البصيرة

أخر الأخبار

منافسة بين ناديين عاصميين لضم نجم القادسية
منافسة بين ناديين عاصميين لضم نجم القادسية
منذ 15 دقيقة 1481
هذي اللى ينخاف منها
هذي اللى ينخاف منها
منذ 19 دقيقة 306
بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض قصة نجاح عربات متنقل للأطفال وأخرى لتقديم الشاي
بالفيديو .. "الشقيري" يستعرض قصة نجاح عربات متنقل للأطفال وأخرى لتقديم الشاي
منذ 19 دقيقة 1306
شاب كويتي يستعرض امام شرطي والاخير يرد
شاب كويتي يستعرض امام شرطي والاخير يرد
منذ 19 دقيقة 290
تمساح تحت الارضية
تمساح تحت الارضية
منذ 19 دقيقة 282
الصحة العالمية تعلن تدهور الوضع الوبائي لكورونا حول العالم
الصحة العالمية تعلن تدهور الوضع الوبائي لكورونا حول العالم
منذ 28 دقيقة 1700
شاهد.. الفنان ‎حبيب الحبيب يبدع في تقليد ‎مفيد النويصر
شاهد.. الفنان ‎حبيب الحبيب يبدع في تقليد ‎مفيد النويصر
منذ 30 دقيقة 329
آخر تطورات إصابة سالم الدوسري
آخر تطورات إصابة سالم الدوسري
منذ 35 دقيقة 1574
مواجهات الأندية العربية في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا
مواجهات الأندية العربية في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا
منذ 40 دقيقة 1434
المشاهير واهلي الجنوب يفوزان بالجولة السادسة ببطولة شركة هيف بعسير
المشاهير واهلي الجنوب يفوزان بالجولة السادسة ببطولة شركة هيف بعسير
منذ 46 دقيقة 1241