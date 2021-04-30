حبس رئيس لاتسيو عاماً بسبب التلاعب بنتائج فحوصات كورونا

وكالات (صدى):
عاقبت المحكمة الإيطالي، كلاوديو لوتيو، رئيس نادي لاتسيو بالخبس لمدة 12 عشر شهرًا عن ممارسة أي نشاط كروي، بعد ثبوت تلاعبه بنتائج فحوصات كورونا.
وأدانت المحكمة لوتيتو في مارس الماضي، وقضت بحبسه سبعة أشهر مع غرامة مالية بلغت 150 ألف يورو، قبل أن تزيد العقوبة بعد الاستئناف إلى 12 شهرًا وغرامة 200 ألف يورو.
كما أفلت لاتسيو من عقوبة خصم النقاط، والتي كان معرضًا لها بسبب هذه الفعلة غير الأخلاقية، والمضرة للصحة العامة للرياضين في لعبة كرة القدم.
كان لوتيتو لم يقوم بتبليغ الاتحاد الإيطالي، عن وجود حالات إيجابية بين لاعبي الفريق هذا الموسم، بمساعدة أطباء الفريق.