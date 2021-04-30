نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. قصة اللغز العلمي الذي عجز باحثين عن تفسيره وتمكّن "رضا عبيد" من حلّه

منذ ساعة
2971
5
بالفيديو .. قصة اللغز العلمي الذي عجز باحثين عن تفسيره وتمكّن "رضا عبيد" من حلّه

علي القحطاني (صدى):
سرد مدير جامعة الملك عبدالعزيز سابقًا، رضا عبيد، قصة اللغز العلمي الذي تمكّن من حلّه بعد 6 أشهر في الوقت الذي عجز نظراؤه في العالم عن الوصول لهذا الحل.

وذكر، خلال برنامج "اللقاء من السفر" المذاع على قناة mbc، أنه كلف ببحث، وظل لمدة 6 أشهر يبحث لكن دون جدوى.

وأضاف أن الدكتور الذي كلفه بالبحث قابله وقال له أن البحث بالفعل صعب وسبق أن عجز آخرون من زملائه على إنجازه، وعرض عليه اختيار فكرة بحث جديد لكنه رفض.

ولفت إلى أن كلم الدكتور له شجعه وجعله يصمم على إنهاء البحث وفك اللغز العلمي الذي عجز الباحثين الآخرين عن فك طلاسمه.

واكتشف أن سبب تغير النتائج في بحثه ومع من سبقوه في نفس هذا البحث هو أن الأجوال الجوية والرطوبة تؤثر على النتائج، مشيراً إلى أنه صمم جهاز لعزل الأحوال الجوية عن البحث، وتمكن بالفعل من إنجازه.

جامعة الملك عبدالعزيز
اللغز العلمي
رضا عبيد
برنامج اللقاء من السفر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127492
منذ ساعة
جيد بحيس انك حليت لغز هازا البحس المنحوس ..
مطلع
مطلع عدد التعليقات : 14
منذ 48 دقيقة
ما فهمنا شي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9288
منذ 42 دقيقة
أيامك عز يا أول برفيسورات المملكة .. الله يحيي محياك وطلتك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9288
منذ 37 دقيقة
اول لقاء بك معي يا معالي البرفيسور في اليوم المفتوح عام ١٤.٢ وأنت مدير الجامعة وكنت تمر على القسم بصحبة رئيس القسم أستاذي علي علي خلف وأنا في معمله أحضر الماجستير الأول وانا لم أحصل بعد على البكالوريوس وكنت تشيد بي لأستاذي وانا اشرح لك معامل التأخير بتبسيط شديد وكنت ما اعرف انك برفيسور كيمياء وقعدت تسأل لما قلت انت ايش عرفك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9288
منذ 20 دقيقة
انت انزه إنسان مسؤول عرفته في الحياة يا دكتور بكل تقدير وحب واحترام وفداء لك يا قائد نهضة توسعة الجامعة وصاحب فكرة فك الاختناق والله لم يأت من هو أفضل منك حتى اليوم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
احتمال إنها قد جربت الموظفين بحكم عملها وتوفره شوي شوي ولما زادت فجأة شبك في المخ وطخ
د محمد ماجد بخش
كذا تزعل المهلبية
د محمد ماجد بخش
احترمني احترمك . حبني لكن ما اضمن احبك. خير الكلام ما دل
د محمد ماجد بخش
انت انزه إنسان مسؤول عرفته في الحياة يا دكتور بكل تقدير وحب واحترام وفداء لك يا قائد نهضة توسعة الجامعة وصاحب فكرة فك الاختناق...
د محمد ماجد بخش
خاصيتي (الشغف والاعتدال) التي تجلت في قيادته العظيمة؛. شخصيا أحب ازدواجية الخصائص

أخر الأخبار

رجل ينتقم من طليقته ويحرق سيارتها
رجل ينتقم من طليقته ويحرق سيارتها
منذ 3 دقائق 132
الارنب خايف احد يصيده
الارنب خايف احد يصيده
منذ 4 دقائق 131
موظف مطعم في موقف لا يحسد عليه
موظف مطعم في موقف لا يحسد عليه
منذ 4 دقائق 122
التضحية
التضحية
منذ 27 دقيقة 206
تحديد موعد جراحة "زياد الصحفي"
تحديد موعد جراحة "زياد الصحفي"
منذ 27 دقيقة 1435
( حلى التطلي ) والذكريات الرمضانية
( حلى التطلي ) والذكريات الرمضانية
منذ 28 دقيقة 208
قائد بالفطرة
قائد بالفطرة
منذ 29 دقيقة 201
شاهد .. عربة طعام متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في جدة
شاهد .. عربة طعام متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في جدة
منذ 30 دقيقة 1561
فَقْدْ البَصَر ولا فَقْدْ البَصيرَة
فَقْدْ البَصَر ولا فَقْدْ البَصيرَة
منذ 31 دقيقة 182
حبس رئيس لاتسيو عاماً بسبب التلاعب بنتائج فحوصات كورونا
حبس رئيس لاتسيو عاماً بسبب التلاعب بنتائج فحوصات كورونا
منذ 45 دقيقة 1508