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بالفيديو.. مشروع ‎ولي العهد يعيد صفوف المصلين لـ "مسجد سليمان" في ‎الطائف

منذ 20 دقيقة
1344
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بالفيديو.. مشروع ‎ولي العهد يعيد صفوف المصلين لـ "مسجد سليمان" في ‎الطائف

الطائف (صدى):
أعاد مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية، المصلين لمسجد "سليمان" بالطائف، والذي يعبر عن تاريخ التراث الإسلامي في المدينة، ويعود بناءه إلى أكثر من 300 عام مضت.

ويتكون المسجد من محراب، ومدخل، يتوسطه عمودان من الحجر، ويتسع لـ30 مصلياً، وخارجه في باحة المسجد 15 مصلياً، ويجاوره مصلى للنساء.

وحافظ مشروع التطوير على بناء المسجد الصخري، وأشجار العرار المحيطة به، وعناصر البيئة والمواد التقليدية التي استُخدمت في بناء المسجد.

ويعتبر المسجد من المساجد التاريخية الهامة، وتتمثل أهميته في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وصلاته بهذا المكان عند دخوله الطائف، ويُعرف باسم مسجد "الصادرة"، أو "السدرة"، كما يعرف باسم مسجد "الوقوف".

الطائف
ولي العهد
مسجد سليمان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49304
منذ 16 دقيقة
جزاه الله خير

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قتله المسكن الذي يكفي العشرات لأنها أرادت أن تمحو ألمها ونسيت الإيمان باليوم الآخر ولم تسعدها آمالها في اجتياز أوجاعها بل استحوذ عليها شيطان...
ابو عمار
مبروك الطلاق
ابو عمار
حسبي الله عليهن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
جزاه الله خير

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