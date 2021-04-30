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توضيح من الغذاء والدواء عن اشتراطات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة

منذ 28 دقيقة
1513
توضيح من الغذاء والدواء عن اشتراطات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة

الرياض (صدى):
‏‎‎أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن الخضروات والفواكه الطازجة ولا يتم إستيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية.

وقالت الهيئة "توجد اشتراطات معينة لفسح الخضروات والفواكه الطازجة ولا يتم إستيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم 123 GSO "الاشتراطات العامة للخضروات والفواكه الطازجة"، مشيرة إلي أنه يمكن معرفة التفاصيل عن طريق الرابط التالي:

هنا

جاء ذلك ردا على فيديو يشير إلى أن ‏منتجات لبنان لا تصدر لأوروبا لان المبيدات الزراعية غير مطابقة للاشتراطات الصحية الأوربية، فلا تجد أمامها سوى السوق الخليجي، وهذا الأمر الذي علقت عليه الهيئة قائلة أن الخضروات والفواكه لايتم إستيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية.

هيئة الغذاء والدواء
استيراد الخضروات والفواكه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قتله المسكن الذي يكفي العشرات لأنها أرادت أن تمحو ألمها ونسيت الإيمان باليوم الآخر ولم تسعدها آمالها في اجتياز أوجاعها بل استحوذ عليها شيطان...
ابو عمار
مبروك الطلاق
ابو عمار
حسبي الله عليهن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
جزاه الله خير

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