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ضبط 27 مخالفاً لتعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا بـ"المدينة المنورة"

منذ 47 دقيقة
1483
ضبط 27 مخالفاً لتعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا بـ"المدينة المنورة"

المدينة المنورة (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كما نصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

المدينة المنورة
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قتله المسكن الذي يكفي العشرات لأنها أرادت أن تمحو ألمها ونسيت الإيمان باليوم الآخر ولم تسعدها آمالها في اجتياز أوجاعها بل استحوذ عليها شيطان...
ابو عمار
حسبي الله عليهن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
جزاه الله خير
ابو عمار
طيب مبروك الطلاق والسياره

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