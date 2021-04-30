نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الصحة": 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة
2072
"الصحة": 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (1056) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1071) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (400,580) حالة -ولله الحمد- .

وسجلت منطقة الرياض 446 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 253 إصابة ، والمنطقة الشرقية 136 إصابة ، ومنطقة عسير 52 إصابة ومنطقة المدينة المنورة 33 إصابة .

كما سجلت منطقة جازان 28 إصابة ، ومنطقة القصيم 27 إصابة ، وتناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع ملحوظ في الإصابات مما يستدعي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والبعد عن التجمعات والمسارعة لتلقي اللقاح خاصةً وأن الوزارة قامت يتأجيل الجرعة الثانية لحين حصول أكبر عدد ممكن على الجرعة الأولى .

كما تواصل جميع الجهات الحكومية الإلتزام والتفتيش للتأكد من مدى الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، مع إلتزام جميع المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق توكلنا لبيان الحالة الصحية .

وزارة الصحة
الصحة
كورونا
فيروس كورونا
الحالات الجديدة
التقرير اليومي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قتله المسكن الذي يكفي العشرات لأنها أرادت أن تمحو ألمها ونسيت الإيمان باليوم الآخر ولم تسعدها آمالها في اجتياز أوجاعها بل استحوذ عليها شيطان...
ابو عمار
حسبي الله عليهن
ابو عمار
طيب
ابو عمار
جزاه الله خير
ابو عمار
طيب مبروك الطلاق والسياره

أخر الأخبار

الحج والعمرة: الإجراءات الاحترازية في ‎الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات
الحج والعمرة: الإجراءات الاحترازية في ‎الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات
منذ 9 دقائق 1245
بالفيديو.. مشروع ‎ولي العهد يعيد صفوف المصلين لـ "مسجد سليمان" في ‎الطائف
بالفيديو.. مشروع ‎ولي العهد يعيد صفوف المصلين لـ "مسجد سليمان" في ‎الطائف
منذ 20 دقيقة 1339
انتحار ممرضة بعد تأجيل زفافها لمراعاة مرضى كورونا
انتحار ممرضة بعد تأجيل زفافها لمراعاة مرضى كورونا
منذ 24 دقيقة 431
توضيح من الغذاء والدواء عن اشتراطات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة
توضيح من الغذاء والدواء عن اشتراطات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة
منذ 28 دقيقة 1513
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت
منذ 29 دقيقة 1432
ضبط 27 مخالفاً لتعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا بـ"المدينة المنورة"
ضبط 27 مخالفاً لتعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا بـ"المدينة المنورة"
منذ 47 دقيقة 1483
"الصحة": 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 2074
القبض على شخص يطلق النار على أحد المنازل بالرياض
القبض على شخص يطلق النار على أحد المنازل بالرياض
منذ ساعة 2084
"العمليات الأمنية" تحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة
"العمليات الأمنية" تحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة
منذ ساعة 2073
"الداخلية": توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
"الداخلية": توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
منذ ساعة 1749