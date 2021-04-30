وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض باب التقديم على وظائف شاغرة ، وفقاً لهذه التفاصيل :
1- مدير خدمات البنية التحتية : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب " أو ما يعادلها ، خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن 10 سنوات ، ولحملة الماجيستير 8 سنوات .
2- أخصائي صحة عامة : بكالوريوس في " الإدارة الصحية " ، خبرة لا تقل عن سنة في معهد صحي ، مصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
3- أخصائي أول التخطيط والتطوير : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " الموارد البشرية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن 6 سنوات ، ولحملة الماجيستير لا تقل 4 سنوات .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .