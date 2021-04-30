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وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

منذ ساعة
1831
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض باب التقديم على وظائف شاغرة ، وفقاً لهذه التفاصيل :

1- مدير خدمات البنية التحتية : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب " أو ما يعادلها ، خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن 10 سنوات ، ولحملة الماجيستير 8 سنوات .

2- أخصائي صحة عامة : بكالوريوس في " الإدارة الصحية " ، خبرة لا تقل عن سنة في معهد صحي ، مصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

3- أخصائي أول التخطيط والتطوير : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " الموارد البشرية ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن 6 سنوات ، ولحملة الماجيستير لا تقل 4 سنوات .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

 

وظائف شاغرة
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا يعتبر من المفسدين في الارض والتخلص منه افضل
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ع. س. ع
والله ما اهلكم الا التحكيم كالعادة لكن لن تذهبو بعيداً،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية

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