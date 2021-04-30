نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بلع النخامة أثناء الصيام

منذ ساعة
1926
1
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بلع النخامة أثناء الصيام

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم بلع النخامة أثناء الصيام .

وقال الشيخ " سعد الخثلان " في برنامج " فوائد الخثلان " أن بعض العلماء قال بأن النخامة تفسد الصوم لأنها برزت عن البدن ويجب أن تخرج منه ، والبعض الآخر قال أنها لا تفسد الصوم لأنها من داخل البدن وليست في معنى الأكل أو الشرب وهذا هو الأقرب ، والله أعلم .

وأضاف الشيخ " سعد الخثلان " أن أغلب منيسأل عن حكم النخامة يعاني من الوسوسة والأغلب لا يتعمد ابتلاعها لذلك فإن القول الراجح عدم إفسادها للصوم .

الشيخ سعد الخثلان
الصيام
النخامة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49292
منذ 35 دقيقة
هههههههههههههههههه من يفكر يبلع النخامه الا ناقص العقل او الموسوس

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا يعتبر من المفسدين في الارض والتخلص منه افضل
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ع. س. ع
والله ما اهلكم الا التحكيم كالعادة لكن لن تذهبو بعيداً،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية

أخر الأخبار

القبض على شخص يطلق النار على أحد المنازل بالرياض
القبض على شخص يطلق النار على أحد المنازل بالرياض
منذ 14 دقيقة 1394
"العمليات الأمنية" تحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة
"العمليات الأمنية" تحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة
منذ 19 دقيقة 1446
"الداخلية": توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
"الداخلية": توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
منذ 24 دقيقة 1432
الغذاء والدواء: لايوجد فرق بين فيتامين C من المصدر الطبيعي أو المصنع
الغذاء والدواء: لايوجد فرق بين فيتامين C من المصدر الطبيعي أو المصنع
منذ 29 دقيقة 1328
بالفيديو.. مواطن يمارس رياضة المشي بـ "عكازين" في الجبيل الصناعية
بالفيديو.. مواطن يمارس رياضة المشي بـ "عكازين" في الجبيل الصناعية
منذ 44 دقيقة 1637
بالفيديو.. مدير مركز الوقاية من العدوى يحذر من إهمال تطعيمات الأطفال
بالفيديو.. مدير مركز الوقاية من العدوى يحذر من إهمال تطعيمات الأطفال
منذ 49 دقيقة 1557
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
منذ ساعة 1831
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بلع النخامة أثناء الصيام
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بلع النخامة أثناء الصيام
منذ ساعة 1931
حقيقة زواج شاب من 4 فتيات في ليلة واحدة
حقيقة زواج شاب من 4 فتيات في ليلة واحدة
منذ ساعة 1007
بالصور.. "المرور" يضبط مخالفي "عكس السير" في نجران
بالصور.. "المرور" يضبط مخالفي "عكس السير" في نجران
منذ ساعة 1739