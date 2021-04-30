نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام

منذ ساعة
1740
بالفيديو .. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر لمن هم دون 15 عام .

وأكدت "الجوازات " أنه يمكن إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون الـ 15 من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر .

2- اختيار القائمة الرئيسية " الخدمات الإلكترونية " واختيار أفراد الأسرة .

3- اختيار تجديد جواز السفر .

4- تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الاسرة .

5- تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته .

6- الضغط على " التالي" بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لإستلام الجواز .

7- رفع صورة حديثة وفقاً للشروط الموضحة في المنصة .

8- الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة .

الجوازات
أبشر
جواز السفر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا يعتبر من المفسدين في الارض والتخلص منه افضل
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ع. س. ع
والله ما اهلكم الا التحكيم كالعادة لكن لن تذهبو بعيداً،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية

أخر الأخبار

القبض على شخص يطلق النار على أحد المنازل بالرياض
القبض على شخص يطلق النار على أحد المنازل بالرياض
منذ 14 دقيقة 1387
"العمليات الأمنية" تحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة
"العمليات الأمنية" تحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة
منذ 19 دقيقة 1446
"الداخلية": توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
"الداخلية": توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب
منذ 24 دقيقة 1431
الغذاء والدواء: لايوجد فرق بين فيتامين C من المصدر الطبيعي أو المصنع
الغذاء والدواء: لايوجد فرق بين فيتامين C من المصدر الطبيعي أو المصنع
منذ 29 دقيقة 1328
بالفيديو.. مواطن يمارس رياضة المشي بـ "عكازين" في الجبيل الصناعية
بالفيديو.. مواطن يمارس رياضة المشي بـ "عكازين" في الجبيل الصناعية
منذ 44 دقيقة 1637
بالفيديو.. مدير مركز الوقاية من العدوى يحذر من إهمال تطعيمات الأطفال
بالفيديو.. مدير مركز الوقاية من العدوى يحذر من إهمال تطعيمات الأطفال
منذ 49 دقيقة 1557
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
منذ ساعة 1831
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بلع النخامة أثناء الصيام
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بلع النخامة أثناء الصيام
منذ ساعة 1926
حقيقة زواج شاب من 4 فتيات في ليلة واحدة
حقيقة زواج شاب من 4 فتيات في ليلة واحدة
منذ ساعة 1004
بالصور.. "المرور" يضبط مخالفي "عكس السير" في نجران
بالصور.. "المرور" يضبط مخالفي "عكس السير" في نجران
منذ ساعة 1734