بالفيديو .. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر لمن هم دون 15 عام .
وأكدت "الجوازات " أنه يمكن إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون الـ 15 من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر .
2- اختيار القائمة الرئيسية " الخدمات الإلكترونية " واختيار أفراد الأسرة .
3- اختيار تجديد جواز السفر .
4- تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الاسرة .
5- تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته .
6- الضغط على " التالي" بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لإستلام الجواز .
7- رفع صورة حديثة وفقاً للشروط الموضحة في المنصة .
8- الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة .