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عبدالرزاق حمدالله يطالب أمرابط بعدم الرحيل عن النصر

منذ ساعة
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عبدالرزاق حمدالله يطالب أمرابط بعدم الرحيل عن النصر

ماجد محمد (صدى):
علق مهاجم فريق النصر لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله، على منشور مواطنه وزميله بالفريق نور الدين أمرابط، الذي ألمح خلاله برحيله عن النصر بنهاية الموسم الجاري.

وقال أمرابط عقب مباراة فريقه أمام السد القطري: "مبروك للنصر، التأهل إلى الأدوار الإقصائية وبالتوفيق لكم يا رفاق في هذه المهمة بعد الصيف".

ورد حمدالله على التغريدة ويطالبه بالبقاء، قائلًا: "لا يا أخي عليك البقاء معنا حتى النهاية".

وكان النصر قد فاز على السد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت الخميس ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليبلغ النصر دور الـ16 من البطولة الآسيوية في صدارة المجموعة.

 

النصر
حمد الله
أمرابط

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9263
منذ 59 دقيقة
ورد حمدالله على التغريدة ويطالبه بالبقاء، قائلًا: "لا يا أخي عليك البقاء معنا حتى النهاية".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا كثر الكلام
ابو فهد
كل ديره جوعانة بعد الجائحه وجالسين يسوقون لسياحتهم بعد ماكانو يرفعون الاسعار كل سنه والفنادق المفروض السعوديين يهدون الرتم بعد مايفتحون السفر ليين تجي...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب نجمه الصبح موجوده حاليا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب نجمه الصبح موجوده حاليا
ابو فهد
لو عندنا كان ٦ اشهور ويطلع بعدها يدور ضحيه ثانيه

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