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ترامب يقضي ساعات طويلة على الهاتف بعد هزيمته في الانتخابات

منذ 28 دقيقة
1563
ترامب يقضي ساعات طويلة على الهاتف بعد هزيمته في الانتخابات

واشنطن (صدى):
كشفت تقرير صحفية ان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يقضي الكثير من وقته في نشاطات سياسية لتفكيره في العودة مجددا إلى دائرة الضوء وخوض الانتخابات المقبلة.

وذكرت التقارير ان ترامب اختصر ممارسة رياضة الجولف إلى 5 أيام، من أجل تخصيص يومين للقاء مسؤولين من الحزب الجمهوري في مكتبه، إضافة إلى الاجتماعات اليومية مع مساعديه.

وأضافت أن ترامب يمكث 15 دقيقة في ممارسة الجولف، ثم يتناول الغداء في ناديه مع مجموعة من الأصدقاء، ومن بعدها يجتمع مع مساعديه في منتجعه قبل أن يعود إلى تناول العشاء مع زوجته.

وأشارت إلى أن ترامب ساعات طويلة في الدردشة عبر الهاتف مع مجموعة من الأصدقاء حيث لا يزال يشعر بالمرارة بشأن هزيمته في الانتخابات.

 

البيت الأبيض
ترامب
دونالد ترامب

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
وحنا نحبكم يانجوم المنتخب وأفضل أثنين أنجبتهم الكرة السعودية
احمد
الغذاء والدواء تعتمد وترجع تلغي
احمد
الغريب ان الشخص الي انصدم وقف على رجله
حزين
الله يرحمهم جميعا ولاعزاء الكراهيه تعازيي للشعب الإسرائيلي وأخص بذكر السيد نتنياهو عظم الله اجركم.... الفلسطيني خاين
أبو كنان
الله ينتقم منكما قتل وعقوق وفي النهاية ستفقدين حبيبك للأبد يعني لا دنيا ولا آخرة !! إنا لله وإنا إليه راجعون! ولكن لا نتآلى...

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