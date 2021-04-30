ترامب يقضي ساعات طويلة على الهاتف بعد هزيمته في الانتخابات

واشنطن (صدى):
كشفت تقرير صحفية ان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يقضي الكثير من وقته في نشاطات سياسية لتفكيره في العودة مجددا إلى دائرة الضوء وخوض الانتخابات المقبلة.
وذكرت التقارير ان ترامب اختصر ممارسة رياضة الجولف إلى 5 أيام، من أجل تخصيص يومين للقاء مسؤولين من الحزب الجمهوري في مكتبه، إضافة إلى الاجتماعات اليومية مع مساعديه.
وأضافت أن ترامب يمكث 15 دقيقة في ممارسة الجولف، ثم يتناول الغداء في ناديه مع مجموعة من الأصدقاء، ومن بعدها يجتمع مع مساعديه في منتجعه قبل أن يعود إلى تناول العشاء مع زوجته.
وأشارت إلى أن ترامب ساعات طويلة في الدردشة عبر الهاتف مع مجموعة من الأصدقاء حيث لا يزال يشعر بالمرارة بشأن هزيمته في الانتخابات.