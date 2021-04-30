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الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة بمأرب

منذ ساعة
1852
الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة بمأرب

فهمي محمد (صدى):
تكبّدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال غرب محافظة مأرب وسط اليمن، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني نفّذت كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة المشجح، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 حوثيًا بين قتيل وجريح بحسب قناة " العربية ".

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني صادرت أسلحة متوسطة وخفيفة وكمّيات من الذخائر كانت بحوزة تلك العناصر الحوثية.

واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن تدمير عدد من العربات والأطقم، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

 

مأرب
اليمن
الحوثي
الجيش اليمني

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