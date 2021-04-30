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الرئيس التنفيذي لـ "إحسان": 15 مليون ريال تبرعات يومية للأعمال الخيرية

منذ ساعة
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الرئيس التنفيذي لـ "إحسان": 15 مليون ريال تبرعات يومية للأعمال الخيرية

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، المهندس عبدالعزيز الحمادي أن المنصة تستقبل يومياً ما بين 10 إلى 15 مليون ريال تبرعات .

وأكد المهندس عبد العزيز حمادي في تصريحات لـ"العربية " أن عدد الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين ساهموا في دعم الحملة الوطنية للعمل الخيري بلغ 200 شخص حتى الآن .

وأشار الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان أن مبالغ التبرعات يتم توزيعها فوراً وأن 99% من مبالغ التبرعات تصرف داخل المملكة في مشروعات خيرية وتنموية ذات أثر كبير و 1% أو أقل من هذه التبرعات هو ما يذهب إلى خارج المملكة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتتيح المنصة وسائل الدفع الإلكتروني .

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أعلنت أن حجم التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية قد بلغ 500 مليون ريال في منصة إحسان.

سدايا
منصة إحسان
المهندس عبدالعزيز الحمادي

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