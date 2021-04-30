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بالفيديو.. لحظة اغتيال عنصرين تابعين لتركيا في شمال سوريا

منذ 49 دقيقة
1723
بالفيديو.. لحظة اغتيال عنصرين تابعين لتركيا في شمال سوريا

وكالات (صدى):
تشهد شمال سوريا التي تسيطر عليها قوات موالية لتركيا حالة من الفوضى والإنفلات الأمني ما شجع على ارتكاب الجرائم دون حساب .

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اغتيال عنصرين من عناصر فصيل تابع لأنقرة يعرف باسم ميليشيا "الجيش الوطني- فصيل السلطان مراد .

وخلال الفيديو كان المجني عليهما يتحاوران مع بائع بمحل هواتف ، ثم أطلق عليهم المتهمون وابل من الرصاص ، حيث ظهرت سيارات محملة بمسلحين في فيديو آخر ، وفقاً للعربية .

واعترف القاتل بجريمته مبرراً ذلك بأن أحد القتلى قتل شقيقه وحينما لجأ للمحاكم لم تتحرك .

تركيا
شمال سوريا
فصيل السلطان مراد

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أحدث التعليقات

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