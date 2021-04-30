بالفيديو.. لحظة اغتيال عنصرين تابعين لتركيا في شمال سوريا

وكالات (صدى):
تشهد شمال سوريا التي تسيطر عليها قوات موالية لتركيا حالة من الفوضى والإنفلات الأمني ما شجع على ارتكاب الجرائم دون حساب .
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اغتيال عنصرين من عناصر فصيل تابع لأنقرة يعرف باسم ميليشيا "الجيش الوطني- فصيل السلطان مراد .
وخلال الفيديو كان المجني عليهما يتحاوران مع بائع بمحل هواتف ، ثم أطلق عليهم المتهمون وابل من الرصاص ، حيث ظهرت سيارات محملة بمسلحين في فيديو آخر ، وفقاً للعربية .
واعترف القاتل بجريمته مبرراً ذلك بأن أحد القتلى قتل شقيقه وحينما لجأ للمحاكم لم تتحرك .