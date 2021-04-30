شركة المراعي توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض، وحائل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير صيانة المزرعة (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، فضلًا عن فني معدات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الأجهزة، أو أي مجال ذي الصلة.
وتشمل مساعد مدير المزرعة (حائل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص علوم الزراعة، بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .